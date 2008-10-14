Baykal: Kaçan suçlu kedidir



Kedi siyasi literatüre girdi. Bu kez de Baykal, Erdoğan'a kedi benzetmesinde bulundu



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, partisinin Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmaya bir tanım damgasını vurdu.



Baykal, Erdoğan'ı Hülya Avşar'ın literatüre kazandırdığı bir sıfatla eleştirdi:

"Suçlu kaçan kedidir"





İşte o konuşmadan satırbaşları:







ANKARA'NIN İÇİ BOŞALTILIYOR





Merkez Bankası ve bazı kamu bankalarının İstanbul'a taşınması gündemde..Ankara'nın için boşaltılıyor. Hangi özlem içinde olduğunu halk iyi biliyor.



BELEDİYELER KAPATILINCA MASRAF MI AZALIYOR?



Belediyelerin borcu olduğu söyleniyor. Belediyeler kapatılınca masrafın azaldığı söyleniyor. Belediyeyi kapatınca bu hizmetleri vermeyecek misiniz? Bunu masrafla izah edemezsiniz. Hiçbir borcu olmayan Bahçeşehir belediyesini neden kapattınız o zaman? Demek oluyor ki, söz konusu ola bir takım siyasi hesaplardır. AKP kendisine oy vermeyen belediyeleri cezalandırmaktadır.





TERÖR AKP DÖNEMİNDE AZDI





"Bu iktidar terörü küçümseyen tavırlarla teröre uygun zemin oluşturmuştur. Eve dönüş yasasıyla kimse dağdan inip terörü bırakmadı, aksine elinde silahla yakalananlar cezaevlerinden çıkıp dağa döndü. Terör merkezlerine yanlış sinyaller verilmiştir. En sonunda Öcalan'ın affına imkan verecek bir düzenlemeyi Terörle Mücadele Yasası'nın 6. maddesine eklemeye çalıştılar. CHP buna muhalefet edince vazgeçmek zorunda kaldılar..

Irak sınırlarından bizim askerimize saldırılar oluyor. Bunu kabul etmek mümkün mü? Sayın Başbakan Güngören'de PKK'nın yaptığı bombalı saldırı için 'PKK yaptı' diyemedi



ERDOĞAN'A YANIT: SUÇLUSUN KEDİ!



Baykal Erdoğan'ın "Baykal'a artık yanıt vermeyeceğim" sözlerine şu karşılığı verdi:



"Canlı yayında konuşmaya davet ettim. İkimizin karşılıklı dokunulmazlıklarımızı kaldıralım dedim. Benim dokunulmazlığımı kaldıralım, kaldırmazsan namertsin dedim.



Başbakan bana neden yanıt vermiyor? Başbakan 'Cevap vermeyeceğim' dediği zaman üzüleyim mi, küseyim mi, sıkılayım mı? Başbakan cevap mı vermiyor, cevap mı veremiyor? Başbakan'ın verecek cevabı var da vermiyor mu, Ali Cenaplık mı gösteriyor, kendisini tutuyor yoksa kaçıyor mu? Değerli arkadaşlar kaçan "suçlu kedidir"."