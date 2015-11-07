Baykal ile Kılıçdaroğlu uçakta ne konuştu?

İstanbul'dan Ankara'ya uçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün birlikte yolculuk yaptı. Parti içi meseleleri konuşmadıklarını belirten Baykal, "7 Haziran seçimleri sonrasındaki süreci ve Türkiye'nin karşılaştığı tabloyu konuştuk" dedi.



Seçim sonuçlarının ardından kurultay tartışmasının yaşandığı CHP'de dün öğlen saatlerinde sürpriz bir buluşma yaşandı. İstanbul'daki programını tamamladıktan sonra Atatürk Havaalanı'ndan Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu, havaalanında eski Genel Başkan Deniz Baykal ile karşılaştı. Uçakta yan yana oturan Kılıçdaroğlu ve Baykal, sohbet ederek Ankara'ya döndü.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 9 bin feetteki sohbetin ana gündem maddesi 7 Haziran seçimleri ve sonrasında yaşanan gelişmelerdi. 7 Haziran seçimlerinde Meclis Başkanlığı adaylığı sırasında MHP'nin, kendisini desteklememesini hatırlatan Baykal, "MHP, ‘uzlaşmaz' tutumunu Meclis Başkanlığı seçimlerinde gösterdi. Koalisyon görüşmelerinde de aynı tavrını sürdürdü. Bir anlamda Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu tabloyu yarattı" tespitinde bulunduğu öğrenildi.



'Tarihi fırsat kaçtı'



Baykal'ın tespitine katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ise, 7 Haziran'da vatandaşın sandıktan ‘uzlaşın' mesajını, kendi partileri dışındaki muhalefet partilerinin yeterince okuyamadığına dikkat çekerek, "Bugün ortaya çıkan tablo bize; 7 Haziran sonrasında Türkiye'nin tarihi bir fırsatı kaçırdığını gösteriyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.



Uçak yolculuğunun ardından Baykal, "Kemal Bey'le, sıcak, samimi, güzel bir görüşme yaptık. 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'nin yaşadıklarını ve erken seçimle sonuçlanan süreci karşılıklı olarak değerlendirdik. 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına ilişkin, ‘iyi oldu, kötü oldu' şeklinde bir değerlendirme yapmadık. Parti içi meseleleri kesinlikle konuşmadık" dedi.