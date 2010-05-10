BAYKAL İKTİDARI KOMPLOYLA SUÇLAYARAK ÇEKİLDİ

T24-

Baykal'ın istifa konuşmasının tam metni

İstifa etti

'Prensilvanya'dan aldığım mesajlara inanıyorum'

'Ahlak dışı'

Baykal yaptığı basın toplantısında görüşlerini şöyle dile getirdi:"Bu komplo son iki hafta içinde düzenlenmiştir. Komplo tezgahı malzemeleriyle çekimleriyle günceldir. Meskene tecavüz ve teknolojiyle tezgahlanan bu komplonun iktidar gücü seferber edilmeden, muhalefet başkanına karşı bu kadar fütursuzca yapılması mümkün değildir. İktidar zirvesinin bilgisi ve onayı olmadan son iki hafta içinde hazırlanıp piyasaya sürülmesi söz konusu bile olamaz.Ana muhalefet liderine yönelik bu kadar kaba ahlaksızlık, bugünlerde iktidarın onayı olmadan gerçekleştirilemez. Komployu ayıplar gibi yapanlar, aslında bizzat ayıbı işleyenlerdir.Ama ABD’den Prensilvanya’dan aldığım mesajlara da inanıyorum.Hukuksuz ve ahlaksızlığı temel alan, çok ayıp ama diye başlayan, yorumla hesap sormaya çalışanlara da söyleyecek sözüm var. Ahlaksız komplolara itibar eder, ne ahlaklı ne hukuku savunamazsınız. Komplo yapanlar işlerini sizlere güvenerek yapıyorlar.Bu tablo karşısında bana da bir görev düştüğünün farkındayım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Bunun bir bedeli varsa, bu da CHP genel başkanlığından ayrılmaksa bunuBu kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün genel başkanlığından istifa ediyorum. Bunun hedefi sadece ben değil CHP’dir.Günlerdir beklenen değerlendirmemi ve kararımı açıklıyorum. Bu bir kaset olayı değildir. bir komplodur. Komplo hukuk dışı ahlak dışı bir tertip demektir. Bir komplo yaparken, bazen haneye tecavüz edersiniz.

Duvarlara gizli kameralar yerleştirirsiniz. İnsanların en korunaksız görüntülerini alırsınız kesersiniz biçersiniz montaj yaparsınız çarpıtırsınız.





Deniz Baykal'ın istifası için kim ne dedi?







'Taze bir komplo'







Böyle yaparken de insanoğlunun mahremiyetine tecavüz edersiniz. Ar haya ve utanç bunu yapanlar için anlamlarını kaybeder. Önümüzdeki komployu gerçekleştirenler bunu sapık oldukları için yada ticari kazanç için düzenlememişlerdir. Bunu siyaset yapmak için düzenlemişlerdir. Ahlaklarına vicdanlarına uygun bir siyaset.





Yıllardır bekletilen bir kaset yoktur. Bir komplo imal edilmiştir. Taze iki haftalık bir komplo vardır.





'Görüntülerin adresi Toronto'







'Hedef bir kişi değil'





Bunun hedefi bir kişi değil, onun çok ötesinde CHP’nin neredeyse tek başına yürüttüğü cumhuriyete demokrasiye hukukun üstünlüğüne sahip çıkan, sivil diktaya verdiği mücadelesidir.







Deniz Baykal'ın istifa konuşmasının tam metni







Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ortaya çıkan 'gizli görüntüler' ardından bugün CHP Genel Merkezi'nde yaptığı istifa konuşmasının tam metni şöyle:





"Değerli arkadaşlarım hoşgeldiniz;



Günlerdir beklenen değerlendirmemi ve kararımı açıklıyorum.



Bu bir kaset olayı değildir. bir komlodur. Komplo hukuk dışı ahlak dışı tertip demektir. bir komplo yaparken bazen haneye tecavüz edersiniz. Duvarlara eşyalara gizli kameralar yerleştirirsiniz. Gizli çekimlerle insanların en korunaksız görüntülerini alırsınız, kesersiniz, biçersiniz, aktarırsınız, montaj yaparsınız, çarpıtırsınız. Böyle yaparken de dünyanın her yerinde, bütün dinlerin, bütün rejimlerin, bütün ahlak anlayışlarının güvencesi altında olan, insan mahremiyetine tecavüz edersiniz.



Ar, haya ve utanç bunu yapanlar için önemini kaybeder. insanların şerefleri onların umurlarında değildir. önümüzdeki komployu gerçekleştirenler bunu sapık oldukları için ya da ticari kazanç sağlamak için veya şantaj yapmak için düzenlememişlerdir. Siyaset yapmak için düzenlemişlerdir. Ahlaklarına vicdanlarına uygun bir siyaset.



Bu komplo bugünkü siyasi konjönktürün eseridir. Yıllardır bekletine bir kaset yoktur. Bir kaset ele geçirilmiş değildir. Bir komplo imal edilmiştir. Taze iki haftalık, bir komplo vardır.



Bu komplonun hedefi bir kişi değil; onun çok ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse tek başına yürürtüğü cumhuriyete, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkan, sivil darbe, sivil dikta rejimlerine karşı vermekte olduğu mücadelesidir. Bu komplo chp.nin anayasa ve rejim kavgası vermekte olduğu son iki hafta içinde düznelemiş ve piyasa sürülmüştür. Komplo tezgahı malzemeleriyle, çekimleriyle günceldir, tazedir.



Meskene tecavüz veileri teknoloji kullanımı yoluyla tezgahlanan bu komplonun, iktidar gücü ve olanakları seferber edilmeden bir muhalefet partisi başkanına karşı bu kadar fütursuzca icra edilebilmesi mümkün değildir.





Anamuhalefet partisi liderinini hukukana, ahlakına tecavüz eden bu kadar kaba bir komplo tezgahının iktidar zirvesinin bilgisi ve onayı olmadan son iki hafta içinde hazırlanıp piyasaya sürülmesi söz konusu bile olamaz.



Olay sonrasında sergilenen sözde iyi niyetli, hakşinas olmaya çalışan yapay tavırlar, üzüntü beyanları perde arkasındaki tezgahın suçluluğunu örtpas etmeye yetmez. Anamuhalefet liderine yönelik bu kadar kaba kanunsuzluk, bu kadar kaba ahlaksızlık bugünlerin ortamında iktidarın bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştirilemez. Piyasaya sürülemez, komployu ayıplar gibi yapanlar aslında bizzat ayıbı işleyenlerdir. Bu çerçevede başka bir sorumlu arayışına çıkacak olanlara yardımcı olmak üzere, Amerika'dan Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim. Hukuksuz ve ahlaksız komploları temel alan, "çok ayıp ama" diye başlayan, yorumlarla hesap sormaya siyaset düzenlemeye çalışanlara da bir sözüm var.



Ahlaksız ve hukuksuz komplolara itibar ederek, ne ahlakı ne hukuku, ne de siyaseti savunamazsınız. Komplo yapanlar zaten işlerini sizlere güvenerek yapıyorlar. Komploculuğa hayat alanı açanlar "çok ayıp ama" diyenlerdir.



Hukuksuz ve ahlaksız komploları hazırlayanların ve onların komplolarına itibar edenlerin, dürüst ve onurlu insanların manevi cesetlerini çiğneyerek nereye kadar gidebilecekleri hep beraber göreceğiz. Bunun nasıl bir Türkiye oluşturmakta olduğunu er geç anlayacağız.



Kendinden menkul bir ahlak zabıtalığını bizzat deruhte edenlerin, insanlık tarihi boyunca Hz. Peygamber'den başlayarak günümüze kadar ne mağduriyetlere yol açtıklarını çok iyi biliyoruz. Bu tablo karşısında bana da bir görev düştüğünün farkındayım. Bu kara kampanyaya teslim olmayacağım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım.





Benim CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmem hiç bir şekilde bu komploya teslim olmak yada kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa ediyorum.



Bu komplonun hedefi sadece ben değilim, aynı zamanda CHP'dir. CHP de bu kirli tezgahlar karşısında yolunu seçmek zorundadır. Benim istifa kararım, hem Türkiye siyasetini ve CHP'yi yeniden tanzim etmek isteyenlere bir imkan tanıyacak hem de CHP'ye bu komplo ile hesaplaşma fırsatı verecektir.





Yalansız, dürüst, cesur bir duruş sergilemek sadece benim işim olmamalıdır. Deniz Baykal'ın ve CHP'nin ötesinde bütün Türkiye olarak hepimiz hileler ve şerre dayalı kalleşlik politikasına dur demek zorundayız. Umarım tüm bu yaşananlar ve benim istifam Türkiye'de yeni bir uyanışın başlangıcı olur. İnşallah bir kez daha şerden bir hayır çıkar, hile hurda yapanlar değil dürüst ve namuslu olanlar kazanır.





Bu olayda ve bugüne kadar bütün iyi kötü günlerimde bana destek veren ve sahip çıkan her siyasi düşünceden vatandaşlarıma, CHP'nin yiğit, vefakar, fedakar örgütüne, birlikte görev yaptığım çalışma arkdaşlarıma, üzerimde emeği olan, hakkın olan tanıdığım tanımadığım bütün insanlara yaşamımın her anını anlamlı kıldıkları için teşekkür ediyorum. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı bana helal ediniz.



Teşekkür ederim."







