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Baykal için şema bekleniyor

Deniz Baykal ile ilgili Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanan fezleke tamamlanma aşamasına geldi.

20 Ağustos 2010 03:00

T24 - CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilgili Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanan fezleke tamamlanma aşamasına geldi.

Yaklaşık 100 sayfadan oluşan fezlekenin yazımının tamamlandığı ancak Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi için bir belgenin beklendiği öğrenildi. Fezlekenin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi için beklenen belge, MİT tarafından hazırlanan ve Baykal’ın da yer aldığı belirtilen şema. Öz’ün söz konusu şemayı istediği ancak Emniyetin henüz göndermediği öğrenildi.

Baykal’ın da isminin yer aldığı şema daha önce Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne savcılık tarafından gönderilmişti. Ancak şemada Baykal’ın isminin kapatıldığı kaydedilmişti. Öte yandan fezlekede Baykal’ın yazılı ve görüntülü beyanlarının da yer alacağı ifade edildi.
 

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