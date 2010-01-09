T24- Hükümet'in referandum süresinin 120 günden 45 güne indirme planı, farklı yorumlara sebep oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarına köşesinde yer veren Fikret Bila, olaya yeni bir boyut kazandırmış oldu. Yasa tasarısının, 'Hükümetin Anayasa değişikliği planı' olduğu iddiası da yer aldı.



Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, "Baykal: Hükümet vurkaç planlıyor" başlıklı (09.01.2010) yazısı şöyle:









CHP lideri Deniz Baykal, referandum süresinin 4 aydan 45 güne indirilmesini öngören yasa teklifinin TBMM’ye sunulmasını, hükümetin anayasa değişikliği planı olarak değerlendirdi.

Gündemde olmamasına karşın iktidar kanadının referandum süresinin kısaltılmasıyla ilgili yasa teklifi sunmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 planının bir parçası olduğunu söyleyen Baykal’a göre anayasa değişikliği paketi kapıda.

‘Şipşak olsun istiyorlar’

CHP lideri Baykal’ın değerlendirmesi şöyle:

“Şimdi durduk yerde referandum süresini 45 güne indiren bir yasa teklifi verdiler. Arkasından da ‘gündemde anayasa değişikliği ve erken seçim yok’ diyorlar. Hiç inandırıcı değil. Bu teklif, erken seçimin kanıtlarından biri midir, bilmiyorum ama bir anayasa değişikliğinin işareti olduğu kesin. Bu değişikliğin de uzun süre tartışılması halinde kendilerini yıpratacağını biliyorlar. Süreyi bu nedenle kısaltmak istiyorlar. Kamuoyunda fazla tartışılmadan anayasa değişikliğini şipşak geçirmek istiyorlar.”

‘Vurkaç hazırlığı’

Baykal, hükümetin referandum süresini kısaltmak istemesinin gerekçesini şöyle izah ediyor:

“Seçime gitmeden önce veya en azından iki sandık koyarak bu işi yapmak istiyorlar. Hükümet bir ‘vurkaç’a hazırlanıyor. Nedeni ise Anayasa’da yapmak istedikleri değişiklikler. Bu değişiklikler fazla tartışılmasın, gerçek amaçları anlaşılmasın istiyorlar. Çünkü seçimde iktidardan gideceklerini hissediyorlar. Aceleleri bu yüzden.”

Pakette ne var?

Baykal, anayasa değişikliği paketinde hangi konuların yer alacağı konusunda da şu tahminde bulunuyor:

“Kendilerine yargı güvencesi yaratmaya, yargıyı tümüyle kontrol altına almayı hesaplıyorlar. Bu nedenle anayasa değişikliği paketinde önceliği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirmek olacaktır. Bu paket içinde ayrıca askeri yargıyla iglili anayasa değişikliği de yer alabilir. İktidardan gitmeden önce kendilerini garantiye almaya çalışıyorlar. Bu üç konunun getirileceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle 4 aylık referandum süresini uzun buluyorlar. Çünkü Meclis’ten geçme süreci de dikkate alınırsa bugünkü mevzuatla bu iş 6 ay alır. 6 ay kamuoyunda tartışılmasını istemiyorlar. Süreyi 45 güne indirip, Meclis süreci de dahil en fazla 2 ay içinde sonuç almak istiyorlar. Bu paketin referanduma sunulmasıyla aynı anda veya hemen sonrasında da seçime gitmeyi planlıyor olabilirler.”

Ergin: Bugünden yarına diyemem

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise, “Bugünden yarına anayasa değişikliği söz konusu değil” dedi. Ergin, sorularımı yanıtlarken Çankaya Köşkü’ndeki zirvede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sorusu üzerine, yargı reformuyla ilgili olarak bilgi verdiğini belirtti. Ergin, yargı reformuyla ilgili olarak bir iki konu dışında mutabakat bulunduğunu da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yargı reformu konusunda geniş bir mutabakat zaten mevcut. Sadece Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi bir iki konuda tartışmalar sürüyor. Köşk’teki toplantıda da bu bilgiyi sundum. Biz yargı birliğini sağlayamamış olmakla eleştiriliyoruz. Bu bağlamda da yapacaklarımız var. Askeri yargıyı korumakla birlikte öncelikle askeri mahkemelerin kışlalardan çıkarılması üzerinde çalışıyoruz. Kışla dışında binalara taşınmaları, mümkün olmadığı yerlerde ise kışlada ayrı bir giriş çıkış kapısı yapılmasını öngörüyoruz. Bu tür çalışmalar başlamış durumda.”