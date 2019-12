Baykal: Ergenekon'un ardında Erdoğan var

CHP lideri Deniz Baykal, Ergenekon soruşturmasının ardında Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP üst yönetiminin olduğunu iddia etti.



CNN Türk'te dün gece yayınlanan Ankara Kulisi programında gazeteci Fikret Bila ve Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Baykal, Ergenekon soruşturmasına karşı yapılan Cumhuriyet mitinginin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Baykal, Ergenekon soruşturması için şunları söyledi:



"Benim samimi kanaatim bu davanın arkasında Başbakanın olduğudur. Sadece Başbakanın değil o zamanki Dışişleri Bakanının, yani AKP'nin üst yönetiminin bu davanın arkasında yer aldıkları kanısındayım ve bu davanın bir siyasi planlamayla ortaya çıkmış bir dava olduğuna ben samimiyetle inanıyorum.

O nedenle ben bunun bir tür hukuki kaygılarla ortaya çıkmış, hukuk mercilerinin kendi inisiyatifleriyle ortaya koyduğu bir soruşturma olduğunu hiç düşünmedim. Bunun bir büyük planın, bir senaryonun, bir kurgunun parçası olarak ortaya atıldığı kanısındayım. Bunu da 1,5-2 yıldır söylüyorum.



Bunun böyle olduğu her geçen gün daha iyi kabul ediliyor. Her geçen gün bunun böyle olduğuna dair işaretler çıkıyor. En son mesela Ergenekon isminin Ümraniye'deki el bombalarının bulunduğu sırada telaffuz edildiği, polisin kayıtlarında tespit edilmiş."



Darbe meselesinin incelenebileceğine değinen Baykal, şöyle devam etti:

"Başbakanın bu konudaki bağlantısıyla ilgili, bu konuyu böyle bir büyük genel bütün muhalefetine karşı, ona yönelik muhalefet yapan bütün çevrelere karşı sistematik bir dava olarak kullanma çabasının ilk işaretlerini ben Danıştay cinayeti sırasında gördüm. Danıştay'da bir cinayet işlenmiş, onun kim olduğu ortada, yakalanmış. Adam da niçin işlediğini kendisi söylüyor. Nitekim yargılandı ve mahkum oldu ama Başbakan daha Danıştay cinayetinin kanı kurumadan çıktı dedi

ki 'Bunun arkasında bir komplo var, bu komplonun içinde de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal var' Başbakan buna inanıyordu.



Sanki Danıştay cinayetini AKP'yi ve Başbakanı tahrip etmek için muhalefet yapan birileri planlıyor ve bir avukatı tahrik ediyorlar ve cinayeti işletiyorlar. Abuk sabuk laflar bunlar.

Ergenekon ile bağlantısını kim sağlıyor bunun. Bir gizli tanık. Kim bu gizli tanık? 8 tane utanç verici mahkumiyeti olan bir insan. Yani yengesine tecavüzden tut her türlü rezilliği yapmış, tükenmiş gitmiş, mahkum olmuş iki defa müebbete. Abuk sabuk işler bunlar.

Çok ciddi insanlar bana mektup yazıyorlar. 'Beni şu savcı şu tarihte çağırdı ve dediler ki 'Şu, şu itirafları yap ben seni derhal bırakayım, şu suçlamaları, ithamları yap' Bunu söyleyen yığınla kişi var elimizde. Ortada belki bir savcı davayı biliyor ve o davayı kanıtlamak için delil üretmeye çalışıyor. Böyle bir dava olur mu? Bunun inanılır bir tarafı var mı?"