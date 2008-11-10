Baykal, Erdoğan'ı yine TV'ye çağırdı

Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet eden Baykal, buna alternatif olarak da kendisinin ve Başbakan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru arasındaki Bush polemiğine, CHP lideri Deniz Baykal da katıldı. Koru'nun Bush benzetmesini hatırlatan Baykal, "Kızıyor ama her şey ortada" dedi. Başbakan'ın göstericilerin üzerine pompalı tüfekle ateş eden vatandaşı da savunduğunu kaydeden Baykal, "Eğer vatandaşların her biri kendi güvenliğini kendi silahıyla savunmaya kalkacak ise Erdoğan sana ne ihtiyaç var? Sen ne işe yararsın" dedi.



AKP'nin çöküş burcuna girdiğini söyleyen Baykal, yerel seçimlerin siyaseti derinden etkileyeceğini belirtti. AKP'nin terör ve ekonomi politikalarını eleştiren Baykal, şöyle devam etti: "Borçlar gizleniyordu, gerçekler ortaya çıktı. AKP'nin terör politikası tıkandı. Terör yapanları görmezden geldi, cesaret verdi. 'Alt kimlik, üst kimlik' dedi, onlara yaranmaya çalıştı. Şimdi çıkmış, 'İstemiyorsanız çekin gidin' diyor. Sen kime çek git diyorsun! Bu memleket hepimizindir. Kimsenin kimseye çek git demeye hakkı yoktur. Hesabı sen soramazsan sen çekip gideceksin."



‘Sen de aynaya bak’



Türkiye'nin tarihin hiçbir döneminde görülmeyecek şekilde yolsuzluk olaylarının içinde olduğunu savunan Baykal, şunları söyledi: "Henüz Deniz Feneri olayının gereği yapılmadı. Geçenlerde, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, ‘CHP aynaya baksın’ demiş. Aynaya baktım. Kuvayı Milliyecileri gördüm. Şimdi sen de aynaya bak. Aynada şunları görürsün, diyeyim mi? Hikmetyar’ın dizinin dibindeki fotoğrafından başlayıp Deniz Feneri’ne kadar uzanan bütün manzarayı sayalım mı?" Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet eden Baykal, buna alternatif olarak da kendisinin ve Başbakan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.



