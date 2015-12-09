Baykal: Elçi olayı sıradan bir cinayet değil

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çıkışta açıklama yapan Baykal, "Tahir Elçi, hukuka demokrasinin temel ilkelerine inançla sahip çıkan, şiddeti, terörü, silahı siyasetin dışında tutmak gerektiğini düşünen ve bu anlayışıyla tutarlı bir çizgiyi yıllarca sürdürmüş bir insan. Bu ölümü bölgede sık sık rastlanan silahlı saldırılardan herhangi birisi diye değerlendirmek mümkün değil. Hepimizin bu konuyu gündemde tutmasının bir görev olduğu kanısındayım, bu duyguyla bu ziyareti yapıyorum. Bunu düşünelim bunu sorgulayalım. Birbirimizi anlamaya çalışalım şiddetsiz, terörsüz, silahsız bir siyaset ortamının artık kaçınılmaz olduğunu bu vesile ile bir kez daha değerlendirelim istiyorum" dedi.



Olayı kim yaptı, öğrenmek istiyoruz

Yaşanan olayın niteliği hakkında bir hüküm vermenin mümkün olmadığını ifade eden Baykal, "Benim bu konuda herhangi bir kanaat söylemem de mümkün değil. Ama bir şey biliyorum, Tahir Elçi silahlı bir saldırı sonucunda katledilmiştir. Bu planlı mıdır, kim planlamıştır, hangi amaçla bu yapılmıştır, Tahir Elçi’nin şiddetten hoşlanmayışı hangi tarafı rahatsız etti de bu oldu ya da onun duruşundan rahatsız olan birileri mi onu tasfiye etmeye yöneldi, yoksa bütün bunların dışında oradaki çatışma ortamının şartları içinde mi ortaya çıktı, bunları bilmek mümkün değil. Bunları hepimiz öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

Sur'daki olaylar üzüntü verici



Sur’da yaşanan sokağa çıkma yasağı ve çatışmaları da değerlendiren Baykal, şöyle devam etti:

"Çok üzüntü verici bir manzara yaşıyoruz. Biz burada düşüncelerimizi ifade ederken biraz ötede zaman zaman çatışmaların yaşandığı bir tablo var. Bir an önce bundan kurtulmak zorundayız. Bu tablo 90’lı yıllardan beri zaman zaman ortaya çıkıyordu. Ama şimdi daha farklı bir durum var, şiddetin, terörün artık dağ başından mahalleye indiği bir ortamdayız."

Baykal ve beraberindekiler daha sonra Diyarbakır Barosu’nu ziyaret etti.