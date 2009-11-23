Baykal: Eğitim kurumları çökertildi

T24 - CHP lideri Deniz Baykal, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında hükümeti hedef aldı. Baykal, "Devletin resmi eğitim kurumları her geçen gün bilinçli bir şekilde çökertildi" dedi, öğretmenliğin ek iş haline getirildiğini öne sürdü.



Baykal mesajın, "Ne yazık ki Başöğretmen Atatürk'ün iktidar destekli laik Cumhuriyet karşıtları ile ayrılıkçılar tarafından hedef tahtasına oturtulmak istendiği bir süreçte öğretmenler günü kutlanıyor" sözleri ile başladı.



Eğitime sahip çıkmanın ilk adımı öğretmene sahip çıkmaktır diyen CHP lideri, ancak öğretmenlerin yüzde 90'nının borca battığını, yüzde 25'inin ek iş yaptığını belirtti. Öğretmenliğin kariyer işi olmaktan çıkarıldığını savundu.



AKP hükümetinin öğretmenlerin var olan sorunlarına yeni sorunlar eklediğini öne süren Baykal, "Ekonomik baskı, partizanlık ve kıyımlarla öğretmenleri asli işlevlerinden uzaklaştırdı" dedi.