Baykal, Deniz Feneri'ni sordu

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Trabzon'da, iktidarın Deniz Feneri davasındaki yaklaşımını eleştirdi.



Baykal, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Baykal, ``Trabzon'u niye ziyaret ediyorsunuz?' diye düşünebilirsiniz. Siyasette, seçim kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan kaybettikten sonra halkın gönlünde yer tutmakta olduğunu bilmek" dedi.



Seçim sonucu ne olursa olsun halkın arasında alnı açık, dürüst siyasetçiler olarak dolaşabilmek, aldatmamış siyasetçiler olarak onurla dolaşabilmek önemli. Seçimi kaybettik diye mahcubiyet ve eziklik duymamız için bir neden yok. Siyaset bir maratondur. Bunun kazanması var, kaybetmesi var. Eğer kendimize güveniyorsak, halkı aldatmadığımızı, halka saygı duyduğumuzu, belediyenin kaynaklarını kendi ve yakınlarımız için kullanmadığımızı düşünüyorsak, kaybettikten sonra da bilin ki; halkın gönlünde daha sağlam yeriniz olur. Trabzon'da bu sınavı veriyoruz. Milletimiz sağ olsun. Trabzonlu'nun kararı başımızla beraber. Ama Trabzonlu'yla yine diz dizeyiz'' dedi. Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:



'Seçim pek bitmişe benzemiyor!'



``Geride bıraktığımız seçimde ortaya çıkan tablo, milletin siyasi ilgisini daha da yüksek bir noktaya çekti. Seçim bitti, ama siyasete sahip çıkma, siyasetle ilgilenme, siyasi bekleyişleri yüksek tutma konusunda önemli ve yeni bir tablo ortaya çıktı. Belediyeyi ziyaret edeceğiz derken miting gibi toplantılar yaptık. Öyle anlaşılıyor ki bu seçim pek bitmişe benzemiyor. Bu iş devam edecek. Giderek yükselecek. Kazanıp kaybettiklerimizle bu seçimde daha da zenginleştik aslında. Milletin gönlünde yerimiz pekişti, kadrolarımız daha iyi tanındı. `CHP'de ne cevherler varmış' duygusu yaygınlaştı.''



‘Deniz Feneri olayina yasak getirdiler, adalet bu mu?’



Baykal, Türkiye'nin son krizde dünyada küçülmesi en hızlı olan ülke olduğunu da vurgulayarak, ``Önce reddediyorlardı. Seçimden sonra 3 bakan çıktı, `3.6 küçülüyoruz' dediler. Biz `tedbir alın' diyorduk, bize kulak asmadılar. İşsizliği en yüksek olan ülke haline geldik. IMF de iki gün önce dedi ki; `3.6 falan değil 5.1 küçülüyorsunuz.' Daha da mı fazladır bunları göreceğiz. Ekonomik gidişatın parlak olmadığı CHP'nin çalışmalarıyla ortaya çıktı.



Yolsuzlukla mücadelesi bu hükümetin ciddi değil. Deniz Feneri'ni anlattık tüm Türkiye'de. Hükümet bu konuyu anlamak istemiyor. Deniz Feneri Almanya'da açılıp sonuçlanmış dava. Bunu Türkiye'ye taşımak istiyoruz, çünkü suçlular Türk. Almanlar, `Elebaşlar Türkiye'de' diyor. Seçimden bu yana dosyayla ilgili hiçbir ciddi adım atılmadı. Dosyayı tercüme etmeye çalışıyoruz diyorlar. Dosya geleli haftalar oldu. 1 ayı geçti. Ama hala tercüme edilmedi. Ergenekon davasıyla ilgili gazeteler her gün çarşaf çarşaf yayın yapıyorlar, bunlara yasak yok. Ama Deniz Feneri yayınına yasak var. Adalet bu mu? Niye üzerine gitmek istemiyorsun? Bunun arkasındaki isimler yakınların mı? Ondan mı rahatsız oluyorsun'' dedi.



‘Araplara gösterdiğin ilgiyi Azerilerden niçin esirgiyorsun?’



Dış politikada birbiri ardına yanlış adımlar atıldığını da kaydeden CHP lideri, ``Rasmussen olayı ortada. Türkiye diplomasi tarihinde nadir görülen büyük bir skandalın içine girmiş oldu. İkinci bir diplomasi olayıyla karşı karşıyayız, Ermenistan - Azerbaycan - Türkiye arasında yaşananlar ortada. Ben niye kapatmışım Ermeni sınırını? Karabağ'ı işgal etmişler. Şimdi `sınırı açın' diyorlar. Şimdi sınırı ben açarsam, o işgal meşru olur. `Türkiye işgali hazmetti' olur. Bunlar yanlış. Azerbaycan'a karşı yanlış. Obama ne söyledi. Ermenice bir şey söyledi. 1915'te yaşanan olaylar konusunda Ermeniler ne söylediyse aynı sözü Ermenice olarak o söyledi. 1915'te çok Müslüman da öldü. Çok fazla da Ermeni öldü. Doğru. Ortada acı var, ama bunun iki tarafı var. Azarbeycan'ı küstürdük sonuçta. Niye gitmiyorsun Azerbaycan'a? Arap ülkelerine gösterdiğin ilgili niye Azerbaycan'dan esirgiyorsun? Niye onlara güven vermiyorsun, sahip çıkmıyorsun? Azerbaycan'ın sırtından oyun çevirmek bize yakışır mı?'' diyerek sözlerini noktaladı.



Baykal ve beraberindekiler, daha sonra uçakla Ankara'ya hereket etti.

