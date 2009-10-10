Baykal daveti kabul edecek mi?





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, görüşme talebini içeren mektubu CHP lideri Deniz Baykal’a gönderdi. Şimdi gözler Baykal’da. CHP lideri, Erdoğan’a ne yanıt verecek? Erdoğan’ın ziyaret talebini kabul edecek mi?

CHP lideri Deniz Baykal, Erdoğan’ın mektubundaki şu satırlara takılmış görünüyor:





“Sürece ilişkin gelinen noktayı aktarmak, görüş ve önerilerinizi almak üzere...”





‘Asıl ben merak ediyorum’





“Bu cümleden de anlaşılıyor ki” diyor Baykal, “Sayın Başbakan benimle, İçişleri Bakanı’nın bugüne kadar başkalarıyla yaptığı gibi bir görüşme yapmak istiyor. Yani benim görüşlerimi alacak. Bu bir çeşit piar çalışması olur.”

Sonra şöyle devam ediyor dünkü görüşmemizde:





“Bizim görüşlerimiz belli. Kamuoyuyla paylaştık, paylaşıyoruz. Ama asıl ben sizin görüş ve önerilerinizi merak ediyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kararlarınız nelerdir? Neler yapacaksınız? Kafanızdaki nedir? Niyetiniz nedir?”





“Eğer” diyor Baykal:





“Sayın Başbakan, İçişleri Bakanımız şu kadar kuruluş bu kadar kişiyle görüştü. İşte bunların görüşleri de şunlardır. Şu dernek böyle dedi, bu kuruluş böyle dedi, bu yazar böyle, bu araştırmacı şöyle konuştu, diyecek ve siz ne diyorsunuz diye soracaksa, bu benim istediğim, beklediğim nitelikte bir görüşme olmaz. Bizim beklentimiz Türkiye’yi haftalardır meşgul ve tedirgin eden bu sürecin sonunda hükümetin neler yapmaya karar verdiğini öğrenmek ve bu kararlarla ilgili görüşümüzü aktarmaktı. Ama böyle bir mektup içeriğiyle karşılaşmadık. Görüşme talebi de mektubun içeriği gibiyse bundan çok faydalı sonuç çıkmaz.”





Önce yazılı yanıt





CHP lideri Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan’a yazılı bir yanıt gönderecek. Yanıt, iki aydır devam eden Kürt açılımı süreciyle ilgili olarak, CHP’nin saptamalarını içerecek. Baykal, bu süreçte ortaya çıkan kaygıları, toplumda oluşan gerginliği, kuşkuları yanıtında Başbakan’a iletecek. Sürecin toplumda başlattığı ayrışmayı vurgulayacak ve sürecin böyle devam etmesi halinde yol açacağı sorunları dile getirecek. Bunlarla ilgili bazı belgeleri de mektubuna ekleyecek. CHP’nin raporlarının kamuoyuna açıklandığını da belirtecek olan Baykal’ın, gerek duyması halinde bunları da mektup eki olarak göndermesi olasılık dahilinde. Henüz buna karar vermiş değil.





Baykal’ın yanıtı; işte bizim görüşlerimiz, kaygılarımız, daha önce yaptığımız çalışmalar, bundan faydalanmak istiyorsunuz, faydalanın yaklaşımı içinde olacak.





Baykal görüşecek





CHP lideri Baykal, davet mektubunun içeriğinden tatmin olmamakla birlikte Başbakan Erdoğan’ın görüşme isteğine olumlu yanıt verecek. Baykal, açılım sürecinin artık somutlaştırılmasını istiyor. Hükümetin ne yapacağının ortaya çıkması gerektiğini savunuyor. Hükümetin ne yapacağını bilmeden yürütülen tartışmaları faydalı bulmuyor. “Bunu görmeliyiz ki” diyor, “Biz de şu yanlış, bu doğru olur, şu şöyle sakıncalar doğurur, bu böyle faydalı olur, diyebilelim. Yoksa formalite icabı görüşmek faydalı olmaz.”

Yapılacak görüşmenin hükümetin atmayı düşündüğü somut adımları tartışmak üzere gerçekleşmesinden yana...