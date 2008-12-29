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Politika

Baykal: Bu seçim iktidar bile değiştirir

"Sandık tekin değildir” diyen Baykal, CHP'nin Trabzon belediye başkan adayını açıkladı.

29 Aralık 2008 02:00

"Sandık tekin değildir” diyen Baykal, CHP'nin Trabzon belediye başkan adayının Başkan Volkan Canalioğlu olduğunu açıkladı. Trabzon’da 5 bin kişiye konuşan CHP Genel Başkanı hükümeti yuhalayanları durdurdu.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 29 Mart seçimlerinin sadece yerel seçim olmayacağını, iktidarın bile değişebileceğini öne sürerek, "Sandık tekin değildir” dedi. Baykal, CHP'nin Trabzon belediye başkan adayının Başkan Volkan Canalioğlu olduğunu açıkladı.
Trabzon Belediye Sarayı ve Atapark Alışveriş Merkezi’nin açılış törenine gelen Baykal’ı CHP’li Trabzon Belediye Başkanı Canalioğlu ile yaklaşık 2 bin kişi "Başbakan Baykal" sloganlarıyla karşıladı. Yaklaşık 5 bin kişiye hitap eden Baykal, yoğun istek üzerine bordo- mavili Trabzonspor kaşkolü taktı. Baykal, konuşmasında "Volkan Bey güzel hizmetler yaptı. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Tecrübesinden faydalanırız” diyerek espri yaptı. 

Canalioğlu aday
Kalabalıktan itirazlar yükselince Baykal idealindeki belediye başkan adayı kriterini sıraladı. Vatandaşların yine, “Volkan Beyi’i tarif ediyorsunuz” demesi üzerine Baykal, “Siz bu kadar tutuyorsunuz da Başbakan Trabzon’a niye belediye başkanı istiyor?” ifadesini kullandı.
"Yuh" sesleri üzerine, “Yuh yok. Onu kaldırın artık” diyerek konuşmasını sürdüren Baykal, "Yani, ‘Volkan’ı değiştireceğimize Başbakan’ı değiştiririz’ diyorsunuz. Sizden korkulur vallahi” dedi ve Canalioğlu'nun yeniden aday olduğunu açıkladı.  

‘İlkeler yerle bir oldu’
İktidarın politikaları yüzünden devletin ilkelerinin yerle bir olduğunu ifade eden Baykal, "Türkiye’nin en saygın büyük hukuk kurumları çelişmeye başladılar.
Devlette uyum esas. Milleti böldünüz yetmedi, şimdi devleti bölmeye kalktınız. Böyle bir tabloya ülke hiçbir zaman sürüklenmemişti" diye konuştu.
Vatandaşlardan bedava kömürü ve kumanyayı almasını da isteyen CHP lideri Baykal, "Ama, oyunu bildiğin gibi ver, haysiyetini satma” dedi. 

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