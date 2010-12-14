Baykal: Bir takım çevreler CHP'yi yeniden dizayn etmeye çalışıyor

T24 - Eski CHP lideri Deniz Baykal, hafta sonu yapılacak kurultay öncesi soruları yanıtladı. Kurultaya çarşaf listeyle gidilmesi isteğini tekrar eden, kendisinin niye bunu yapmadığını açıklayan Baykal, CHP'de eksen kayması olup olmadığıyla ilgili de bir saptamada bulundu.





CHP yeni meclisini seçeceği kritik kurultaya hazırlanıyor. Bugüne kadar çarşaf liste görüşünü savunan ve "Önceki iki uyarım dinlenmedi ve gelinen nokta ortada. Çarşaf liste de üçüncü uyarım" diyen Deniz Baykal, Ntv'de Can Dündar'a kurultayı ve CHP'nin geleceğiyle ilgili düşüncelerini anlattı. Baykal'ın en dikkat çekici açıklaması, 'CHP'ye yönelik dizayn çabaları' olduğuydu.



Yeni yönetim geldikten sonra bir takım açılımların ve yenileşme çabalarının sergilendiğini ve bundan sonra da bunların olacağını söyleyen Baykal, bunun bir taraftan da dikkat edilmesi gereken bir olay olduğunu dile getirdi.



"CHP'ye yönelik olarak, Türkiye'nin içinden ve dışından; partinin dışından pekçok çevrenin, CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiğiyle ilgi kafalarında çok iddialı fikirler olduğunu biliyorum" diyen Baykal, şunları söyledi:





"Yeniden şekillendirmek istiyorlar"



"CHP'yi yeniden yapılandımak, şekillendirmek istiyorlar. Bunu bir CHP'li olarak istedikleri kanaatinde değilim. Çünkü CHP'li değiller, hiçbir zaman olmadılar ve bundan sonra da olacaklarını zannetmiyorum... Bunların Türkiye'nin siyasi yapılaşması bakımından uygun bir CHP tasavvurları var.



(Kim bunlar sorusuna "Ayrıntılarına girmeyelim orası ayrı bir dünya. Hepimiz biliyoruz kim olduklarını' cevabını verdi.)



Bu dünyanın, CHP'yi dizayn etme hevesi, arzusu, talebi ve baskısı var. Bu baskılar bütün yönetimlere şu veya bu sebeple yapılır. Bizim izlediğimiz politikalar da olmuştur; 1 Mart politikası gibi... (Genel başkanlıktan ayrılmanıza neden mi? sorusuna "Ben ona komplo diyorum ve onun iç-iktidarkaynaklı olduğu kanısındayım" yanıtını verdi)



Ben 1 Mart tezkeresinin hemen ardından o komplolara muhatap oldum. 'Kızının parası var' iddiaları oldu ve hepsini bertaraf ettim. O, o zamandı. Daha sonraki (kaset olayı) iktidar kaynaklı ve onlar bir tarafa...





"Sınırın iyi çizilmesi lazım"



CHP'yi dizayn etme hevesi var ve bunlar bu yönetim değişiklğini fırsat olarak değerlendirip, kendi kafalarındaki CHP'yi şekillendirmek istiyorlar. Bu doğrultuda CHP'ye yönelik tasavvur edilemez bir sstematik gayret var.



Yeni yönetime destek ve katkı vererek, birden bire onu sahiplenerek 'her türlü şey yapılıyor' denerek... Bundan ben de memnuniyet duyuyorum ama bunun sınırının iyi çizilmesi lazım. Bu işi, CHP'nin kimliğinin, karakterinin, ilkelerinin, değerlerinin tahrip olmasına taşımamak lazım.





"İçeriden de uzantı buluyorlar"



Dışardan bunu yapanlar elbette içeriden de uzantılar buluyorlar. Siyasette bir bakarsın birileri en esaslı CHP'li olarak çıkmış. Peki ne zaman bu arkadaş mücadele vermiş... Son MYK'da 12. maddeye göre üye yaptık, şimdi genel başkan yarıdmcısı noktasına gelmemelidir. Geldi diye söylemiyorum ama gelme ihtimali bu partide çok ciddi bir tedirginlik konusudur.



(Genel Merkez bu durumun farkında değil mi?) Olabilir. Giderek farkına vardığını ve genel başkanın, blok liste hazırlansa da bu duyarlıkları dikkate alacağını tahmin ediyorum.



Partinin kimliğini korumak gerektiğine inanıyorum. Bu duyarlıklık noktasında hareketlenme kendisini göstermezse, çok rahatlıkla tepeden inme şeklinde, kulis ilişkileriyle, dost temasları sonrasında ortaya çıkan oluşumlarla karşılaşılır. 'Genel başkan nasıl uygun görüse öyle yapsın' diyenler, bir düre sonra ortaya çıkacak blok listeyle 'bu nereden çıktı' diye soracakları insanların, en üst noktada partinin sözünü söyler hale geldiklerini görmeye başlarlar.



...Kurultayda seçilme şansı olmayan insanların, genel başkanın otoristesinin arkasına saklanarak, listesinde yer alarak seçilmeyi denemeleri ve bunun önümüze bir gerçek olarak çıkması önemli sonuçlar doğurur..."





