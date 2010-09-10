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Politika

BAYKAL BAYRAM TATİLİ İÇİN AMASRA'YI SEÇTİ AMASRA (A.A)

10 Eylül 2010 17:49

-BAYKAL BAYRAM TATİLİ İÇİN AMASRA'YI SEÇTİ AMASRA (A.A) - 10.09.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eşi ve torunuyla Bartın'ın Amasra ilçesini gezdi. Kendi kullandığı otomobiliyle Amasra'ya gelen Baykal, eşi Olcay, torunu Alican Erkılıç ve CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ile bir restoranda balık yedi, Çekiciler Çarşısı'nı gezdi. İsteyenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Baykal, vatandaşlarla sohbet etti. Gazetecilerin referanduma ilişkin sorularına cevap vermeyen Baykal, kısa süreli gezinti için Amasra'ya geldiğini söyledi. Bartın'da Milletvekili Yalçınkaya'nın evinde kahve içen Baykal, daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine hareket etti.

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