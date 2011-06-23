-BAYKAL ANTALYA'DA PROTESTO EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 22.06.2011 - CHP Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup partili, seçim sonuçlarının sorumlusu olarak İl Başkanı Özer Ülken ve eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı göstererek, yönetimi istifaya çağırdı. CHP İl Başkanlığı önünde toplanan grup, CHP İl Başkanı Özer Ülken ve eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı protesto etti. Grup üyeleri, Özer Ülken ve Deniz Baykal'ın istifa etmelerini ve gençlerin önünü açmalarını istedi. Ellerinde "Kemal çalıştı, Baykal hazıra kondu", "Önder Sav, Deniz Baykal, halk diyor hoşça kal" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Baykal'a verdiğim oylar haram olsun" diye sloganlar da attılar. Grup daha sonra dağıldı. Eylemci grup dağıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan İl Başkanı Özer Ülken, protestoyu "doğal" bulduğunu söyledi. Ülken, bir gazetecinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yönetim karşıtı bir buluşma organize edildiğini söylemesi üzerine de "Sayıları 20-25 kişiyi geçmeyecek, partimizden de 4-5 kişinin üye olduğu bu topluluğu gördük. Facebook ve sanal alemde gençler kendilerini tatmin ediyor. Mücadelemiz hep birlikte devam edecek" dedi. Ülken, geçmişte genel başkanlık görevini üstlenen kişilere saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceklerini de kaydetti.