Baykal: Anayasa değiştirmenin zamanı değil

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesinin kararını siyasi tartışma konusu yapmanın yanlış olduğunu belirterek, ''Herkesi sükunete çağırıyorum. Bu ortam anayasada değişiklik arayışı için uygun bir ortam değildir'' dedi.

Ankara'dan THY uçağıyla İstanbul'a gelen Baykal, Tekirdağ'a helikopterle hareketinden önce Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına ilişkin tepkileri değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin ''çok önemli bir karar aldığını'' ifade eden

Baykal, şöyle devam etti:

''Bu karardan önce siyasal hayatımızda çok önemli, derin bir tartışma yaşanıyordu. Karardan sonra da bu siyasi tartışmayı sürdürme anlayışının ortaya çıktığına tanık oluyorum. Siyasi hayatta, tartışma demokrasinin gereğidir. Ama bu tartışmalar belli bir noktaya gelince, bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin anayasa kuralları açısından bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı ortaya çıkar. Türkiye'de de böyle olmuştur.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını siyasi tartışmanın parçası haline dönüştürmek, yapılabilecek en yanlış iştir. Anayasa mahkemeleri bu iş için vardır. Bir ülkedeki siyasi tartışmaların belli bir yoğunluk noktasına gelmesi halinde, anayasa penceresinden olaya bakarak konuyu çözmek Anayasa Mahkemesi'nin işidir. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın bir kısım insanı sevindirmesi, bir kısım insanı üzmesi doğaldır. Bu duyguyu Anayasa Mahkemesi'ne, anayasaya yönelik bir mücadelenin temeli haline dönüştürmek çok sakıncalıdır, çok yanlıştır.

Şimdi Türkiye'nin sükunete ihtiyacı var. Anayasa Mahkemesi'ni tartışmaya devam etmek hiç doğru değildir. Hele bu tartışmayı devletin en sorumlu olması gereken, en yüksek noktalarından yapmaya kalkışmak fevkalade yanlıştır.''

-''MECLİS TASARRUFLARI İLE KARAR ALIRLAR''-

''Anayasa Mahkemeleri daima Meclis tasarrufları ile ilgili karar alırlar. Bu çok doğaldır. Meclis tasarrufları ile ilgili olarak alınmış kararı Meclis ve Anayasa Mahkemesi arasında bir husumet varmış gibi sunmak çok sakıncalı ve çok yanlıştır'' diyen Baykal, Anayasa Mahkemesi'nin kararını hukuk penceresinden almasının doğal olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Şimdi Türkiye'nin ihtiyacı sükunettir. Hiçbir şekilde böyle bir gerilim ortamında, özellikle yeni bir anayasa tartışmasına yönelmek, bu kızgınlıkların, küskünlüklerin, bu gerilim ve öfkenin egemen olduğu bir psikoloji içinde, 'öyle ise biz size gösteririz' dercesine yeni bir anayasa arayışına kalkmak, yapılabilecek en yanlış iştir. Çünkü bilinmelidir ki ortada bir tartışma var. Bu tartışmanın bir tarafından anayasamız, cumhuriyetimiz, cumhuriyetin temel ilkeleri var. Öbür

tarafında bu konuda değişiklik isteyen belli toplum kesimleri, onlara sözcülük yapan siyasi anlayışlar var. Eğer bu tartışmayı burada noktalamayı başaramazsak, bu tartışma hiç kuşku yok çok tehlikeli bir istikamette gelişebilir. Bu çok yanlış ve sakıncalı olur. Bu tartışmayı burada noktalamayı bilmek lazımdır. Eğer bu bir hesaplaşma noktasına getirilirse bu hesaplaşma giderek toplumda derin bir ayrışmayı ve çatışmayı beraberinde getirir. Herkesin bundan uzak durması gerekir. Şu anda yapılması gereken şey, Anayasa Mahkemesi kararına ne kadar

kızarsak kızalım, bunu ülkenin istikrarına, anayasamıza, hukukun temel ilkelerine saygının gereği olarak taşımasını bilmektir. Bu sınav ile karşı karşıyayız. Ben siyasetçilerin bu sınavı başarıyla vermesini diliyorum. Herkesi sükunete çağırıyorum. Bu ortam anayasada değişiklik arayışı için uygun bir ortam değildir.''

Baykal, basın mensuplarının, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, ''Bu sözlerim o değerlendirmelere ilişkindir'' dedi. (aa)