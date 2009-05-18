Baykal: Acımız daha da ağırlaştı

CHP lideri Deniz Baykal, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ı örnek yaşamıyla, uğrunda mücadele ettiği hedef ve değerleriyle gelecek kuşaklara taşımanın, herkesin görevi olduğunu bildirdi.



Baykal, Prof. Dr. Saylan'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de eğitim ve çağdaşlaşma mücadelesinin öncü ismi Prof. Dr. Saylan'ın kaybından dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti.



Baykal, mesajında şunları kaydetti:



"Bu aydınlık düşüncenin öncüsü insanın, saygın mücadelesinin son dönemlerinde, bir yandan ağır bir hastalıkla, öte yandan maruz bırakıldığı haksız, baskı, yıldırma ve sindirme girişimleriyle mücadele etmek zorunda bırakılmış olması, acımızı daha da ağırlaştırmaktadır.



Ona yaşatılan acı ve ızdıraplar, eğitim, aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelesinin, hukuk adalet ve Cumhuriyet değerlerinin ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez daha göstermiştir.



Prof.Dr. Türkan Saylan'ı örnek yaşamıyla, uğrunda mücadele ettiği hedef ve değerleriyle gelecek kuşaklara taşımak, hepimizin görevidir. Kendisini, acı, üzüntü, inanç umut ve kızgınlık duygularımızın buruk karmaşası içinde sevgiyle selamlıyor ve uğurluyoruz."





