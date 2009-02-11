Baykal: AB'ye göre ilişkiler tıkandı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Türkiye-AB ilişkilerinin arzu edilen düzeyde olmadığını, bu ilişkilerin iyi yönde geliştiğinin söylenemeyeceğini” belirterek, “Türk kamuoyunun hoşnutsuzluğuna” dikkat çekti.





Çeşitli temaslar için bulunduğu Brüksel’de, Avrupa Politika Merkezi (EPC) isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen bir panelde “Türkiye’de muhalefetin Türkiye-AB ilişkilerine bakış açısını” anlatan Baykal, “Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerindeki durgunluk” üzerinde durdu ve “heyecan yitirmenin söz konusu olduğuna, Türk kamuoyunda AB’ye desteğin yüzde 30’lara düştüğüne” değindi.



İlişkilerde son 10 yılda kaydedilen gelişmelerin analizini yapan Baykal, yapılan reformlara ve atılan adımlara rağmen bugünkü durumun çelişkili bir görüntü yansıttığını ifade etti.



Türkiye-AB ilişkilerini ve Türkiye’nin AB’ye katılımını CHP’nin her zaman desteklediğini ve destekleyeceğini anlatan Deniz Baykal, “her zaman Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye’de AB ile ortak değer ve ilkelerin paylaşıldığını” belirtti.



Türkiye’nin AB’ye katılım iradesi ve katkıları üzerinde duran Baykal, laiklik ilkesinin önemine de değindi ve “din ile devlet işlerinin ayrı tutulması gereğinin Türkiye gibi bir ülkede ön planda kaldığını” anlattı.



Türkiye’de insan hakları ihlalleri, yolsuzluk sorunları, yargının siyasallaştırılması, basının baskı ve kontrol altında tutulması gibi sorunlar yaşandığını söyleyen Baykal, “Avrupalı bir sosyal demokrat parti olarak” CHP’nin görüş ve programları hakkında bilgiler verdi.



Çeşitli soruları da yanıtlayan Baykal, Kıbrıs’ta adil bir çözüm için müzakerelerin desteklendiğini, kadınların Türk Parlamentosuna ve siyasetine katılım oranını artırmak için çaba harcandığını ifade etti.



İlişkilerin geliştirilmesini önemsiyoruz



Baykal, AB ile ilgili temaslarda bulunmak üzere gittiği Bürüksel’den TRT 1’in ana haber bültenine de katılarak soruları yanıtladı.



Temasları hakkında bilgi veren Baykal, “son derece olumlu ve yararlı görüşmelerde bulunduğunu, CHP olarak Türkiye’nin AB sürecinde görevlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını” kaydetti.



Baykal, “temasları çerçevesinde, AB’nin Türkiye’ye bakış açısını değerlendirilmesinin” istenmesi üzerine şunları söyledi:



“Bir defa AB, Türkiye ile ilişkilerin bir tıkanıklık içine girdiği tespitini yapıyor. Bunu canlandırmak için bir büyük atılım yapma kararı söz konusu değil, ama, ‘Durumu hiç olmazsa idare edelim’ anlayışı içinde. Tabii bu arada da yeni adımların atılması lazım, işbirliğinin geliştirilmesi lazım. Şimdi yeni bir nokta olarak sendikalarla ilgili, çalışma yaşamıyla ilgili bir düzenlemenin mutlaka gerekli olduğunun burada fark edildiğine tanık oldum. Bugüne kadar hep olayı insan hakları, demokrasi kavramları etrafında ele alırlardı, sosyal sorunlarla hiç ilgilenmezlerdi. Şimdi ilk kez sosyal sorunlarla ilgili, çalışma hayatına yönelik bir arayış içinde olduklarını ve Türkiye’de sendikalarla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili bir düzenlemenin talep edileceğini gördüm. Bizde buna destek vereceğimizi, bunu önemsediğimizi ifade ettik. Yani ilişkilerde böyle bir çeşitlenme olabilir, ama önemli olan bu enerji konusunda Avrupa’ya ‘sizin enerjinizi biz taşırız’ yani ‘enerji muhatabınız biz oluruz, olabiliriz’ demek çok önemli. Bu enerji kanallarının, şebekesinin Türkiye toprakları üzerinden Avrupa’ya taşınmasına yardımcı olmak... Bu bizim stratejik önemimizi çok ciddi şekilde etkileyecektir. Ekonomik konumumuzu etkileyecektir. Bu geçişten dolayı bir kazanç sahibi olacağız.”

