T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal 4 soruya yanıt istiyor

Baykal, Erdoğan'ın yönelttiği 4 soruya yanıt vermemesinin, "sükut ikrardan gelir" sözünü hatırlattığını söyledi.

17 Aralık 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Telekom, Sabah-ATV satışı, Ceyhan'daki rafineri ve Deniz Feneri'yle ilgili yönelttiği 4 soruya yanıt vermemesinin, "sükut ikrardan gelir" sözünü hatırlattığını söyledi.

Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda 2009 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasını değerlendiren Baykal, "Bu görüşmelerin, standart değerlendirmelerin ötesindeki önemli yönü; Başbakan'a sorulan sorulardır" dedi.

Baykal, bu soruların, toplumun kafasında yer alan, aydınlatılmamış, çok önemli sorular olduğunu belirtti.

Deniz Baykal, 4 net sorunun cevabının olması gerektiğini, bu sorulara cevap verilmemesinin, "sükut ikrardan gelir" sözünü hatırlattığını ifade etti.

Baykal, "Bu konuyu açıkça reddedecek durumda olmadığı, buna cevap verme imkanına sahip olmadığı böylece görülmüş oldu. Susarak geçiştirmek, konuyu tartışma konusu yapmaktan kaçınmak istiyor. Ben, şimdi durum nedir diye soruyorum; Başbakan, 30 yıl önceki enerji, petrol sıkıntısı, belediye işçilerinin greviyle ilgili, her zaman, herkes, her dönem hakkında çıkabilecek gazete haberlerini göstererek, cevap vermeye çalışıyor. Bırak 30 yıl öncesini, şimdi ne oluyor? Bunlara cevap veremiyor" dedi.

"Parlamentonun, kamuoyunun bu gündem kaydırma girişimine alet olmaması gerekir" diyen Baykal, "Bu sorular, Başbakan'ın yüzüne sorulacak. Bir anlamda sizin görevinizi üstlendim, içinizden geçirdiğiniz, sormak istediğiniz ve soramadığınız soruları sordum. Bunlara cevap verilmemesi, ikrar edilmesi demektir" diye konuştu.

Baykal, Türkiye'nin kanayan yarası olan 4 yaşamsal konunun, iktidar işbaşından ayrıldıktan sonra da Türkiye'nin önüne geleceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24