Baykal 4 soruya yanıt istiyor

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Telekom, Sabah-ATV satışı, Ceyhan'daki rafineri ve Deniz Feneri'yle ilgili yönelttiği 4 soruya yanıt vermemesinin, "sükut ikrardan gelir" sözünü hatırlattığını söyledi.



Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda 2009 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasını değerlendiren Baykal, "Bu görüşmelerin, standart değerlendirmelerin ötesindeki önemli yönü; Başbakan'a sorulan sorulardır" dedi.



Baykal, bu soruların, toplumun kafasında yer alan, aydınlatılmamış, çok önemli sorular olduğunu belirtti.



Deniz Baykal, 4 net sorunun cevabının olması gerektiğini, bu sorulara cevap verilmemesinin, "sükut ikrardan gelir" sözünü hatırlattığını ifade etti.



Baykal, "Bu konuyu açıkça reddedecek durumda olmadığı, buna cevap verme imkanına sahip olmadığı böylece görülmüş oldu. Susarak geçiştirmek, konuyu tartışma konusu yapmaktan kaçınmak istiyor. Ben, şimdi durum nedir diye soruyorum; Başbakan, 30 yıl önceki enerji, petrol sıkıntısı, belediye işçilerinin greviyle ilgili, her zaman, herkes, her dönem hakkında çıkabilecek gazete haberlerini göstererek, cevap vermeye çalışıyor. Bırak 30 yıl öncesini, şimdi ne oluyor? Bunlara cevap veremiyor" dedi.



"Parlamentonun, kamuoyunun bu gündem kaydırma girişimine alet olmaması gerekir" diyen Baykal, "Bu sorular, Başbakan'ın yüzüne sorulacak. Bir anlamda sizin görevinizi üstlendim, içinizden geçirdiğiniz, sormak istediğiniz ve soramadığınız soruları sordum. Bunlara cevap verilmemesi, ikrar edilmesi demektir" diye konuştu.



Baykal, Türkiye'nin kanayan yarası olan 4 yaşamsal konunun, iktidar işbaşından ayrıldıktan sonra da Türkiye'nin önüne geleceğini kaydetti.

