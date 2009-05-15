'Baykal 2048'de iktidar olur'

CHP lideri Baykal'ın son yerel seçimlerde oy oranını yüzde 2.5 artırmakla övündüğünü belirten Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ben hesapladım, her yıl iki buçuk puan artırırsa 2048 yılında iktidar oluyor" dedi.



DSP'yi de beğenmedi



Edirne'de düzenlenen turizm konulu bir toplantıda konuşan ve "Ben DSP'nin içişlerine karışmak istemiyorum, kırık testinin hiçbir zaman da kulpu olmak istemedim" diyen Sarıgül, Zeki Sezer'in değerli bir siyaset adamı olduğunu, "nezaketi ve zarafetiyle" çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Türkiye yeni bir genel başkan aramadığını, yeni bir hareket beklediğini ileri süren Sarıgül, şunları söyledi:

"Ülkemizde solda çok genel başkanlar var. Ortalıkta dolaşıyorlar. Şu andaki genel başkanlar kendi koltuklarını korumaya çalışıyorlar. Ben üzgünüm ve umutsuzum, çünkü 1950 yılından beri sosyal demokrasi tek başına iktidara gelememiş. Bir tane ortalıkta dolaşan sosyal demokrat lider var. Dünyanın en önemli lafını söylese kimse inanmaz. 40 yıldır söylüyor çünkü. (Oylarımı iki buçuk puan yükselttim) diye hava yapıyor. Ben hesapladım her yıl iki buçuk puan artırırsa 2048 yılında iktidar oluyor."