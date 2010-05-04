Baykal: 2 madde de düşerse 'evet' diyeceğiz

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, karşı çıktıkları "Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısını düzenleyen" iki maddenin de Anayasa değişikliği teklifinden düşmesi durumunda tümü üzerindeki oylamada ''evet'' oyu vereceklerini söyledi.





Baykal, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, değişik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Deniz Baykal, Anayasa değişikliği teklifi konusundaki görüşlerini açıklarken, ''Açıkça ifade ediyorum, eğer TBMM'de o iki maddede düşerse kalan maddelerin referanduma gitmeden TBMM'de gerekli olay ulaşması için hepimiz elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz. Oy vermediğimiz, katılmadığımız bu anayasa değişikliği oylamasına son turda 'evet' oyu vereceğiz'' dedi.







'Hitler benzetmesi tam bir şok'







Erdoğan'ın, İnönü'yü Hitler'e benzeten konuşmasının, bütün Türkiye'de büyük bir infial yarattığını belirten Baykal, bu infialin, hiçbir siyasi ayırım gözetmeden, milletin her kesiminin ortak infiali olarak ortaya çıktığını söyledi.





Baykal, ''Bu devletin iki kurucusundan birisi olan, milli mücadele kahramanı, modern Türkiye'nin oluşup, gelişmesine en büyük katkı yapan, değerli bir devlet adamı, eski cumhurbaşkanının, ölümünün üzerinden neredeyse 40 yıl geçmiş olan bir tarihi şahsiyetin, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı tarafından Hitler'e benzetildiğini duymak, tam bir şok olmuştur'' diye konuştu.





Milletin, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, Başbakan'a yakıştıramadığı, ağzından duyduğunda çok büyük tepki içine girdiği bu değerlendirmenin ortaya çıkmasının altında iki neden bulunduğunu vurgulayan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Biri, Başbakan'ın sözlerini, milletimiz İsmet İnönü'ye yakıştıramamıştır. Milletimiz, İnönü'ye Hitler denilmesini milletimiz anlamamış, anlayamamış, hak vermemiş, makul, kabul edilebilir bir dayanağını görmemiştir. İnönü'ye bu ithamı yakıştırmamıştır. Bu infialin altında yatan ikinci neden, bu ithamı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na yakıştıramamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın, devletin bir büyük kahramanı, kurucusuna, milli kahramanına yönelik böyle bir değerlendirmeyi yapmış olduğunu görmek milletimizi rencide etmiştir.





Bunun altında ne yatıyor, bunu söyleyen niye söylüyor, bu lafın iler tutar tarafı var mı? Önce Başbakan'a sormak istiyorum; eğer İnönü Hitler idiyse, Atatürk nedir? Hindenburg mudur, nedir? Hitler'in Cumhurbaşkanı mıdır? Eğer İnönü Hitler ise Türk milleti nedir? Şaşkın, İnönü'ye hakaret ettiğini zannediyor, Türk milletine hakaret ediyor. Başbakan'a söylemek istiyorum; Sayın Başbakan, elini ve dilini İnönü'nün bıyıklarından çek. Eğer İnönü ile görmek istediğin bir hesabın varsa, İnönü vefat edeli 40 yıl oluyor, İnönü'yü bırak gel benimle hesaplaş.''