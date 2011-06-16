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Yaşam

Baygın haldeki insan beyni ilk kez görüntülendi

Araştırmacılar, insan beyninin anestetik ilaç verildikten sonraki faaliyetlerini ilk kez görüntülemeyi başardı.

16 Haziran 2011 03:00

T24 - Araştırmacılar, insan beyninin anestetik ilaç verildikten sonraki faaliyetlerini ilk kez görüntülemeyi başardı.

BBC'nin haberine göre; araştırmacılar, insan beyninin anestetik ilaç verildikten sonraki faaliyetlerini ilk kez görüntülemeyi başardı.

Yeni görüntüleme yöntemi, bayıltıcı ilaç enjekte edilmesi sonrası, insan beynindeki elektriksel faaliyetleri ölçüyor. Yeni teknik uygulanırken deneğin kafasına yerleştirilen onlarca elektrottan düşük akımlar gönderiliyor.

Görüntülerden, denek yavaş yavaş bilincini kaybederken, beynin farklı bölgelerinin birbiriyle iletişim halinde olduğu anlaşılıyor.

Araştırma sonuçlarını Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Anesteziyoloji Kongresi'nde ilan eden uzmanlar, beyindeki faaliyetleri tam olarak anlayabilmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uygulanan teknik, doktorların, inme ya da beyin sarsıntısı geçiren kişilerin beynindeki hasarın yerini belirlemesine yardımcı olabilir.

Profesör Brian Pollard, kayıtları ilk izledikleri anda, gözlerine inanamadıklarını belirtiyor.

Pollard, beynin yavaş yavaş şuurunu kaybettiği sırada kimi kısımlarının hala faal olduğunu, iletişimin sürdüğünü belirtirken, bunun araştırmanın ilk aşaması olduğuna ve sonuçlara temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bulgular, Oxford Üniversitesi profesörlerinden Susan Greenfield'in teorisini de destekliyor.

Greenfield, şuur kapanırken beynin farklı bölgelerinin diğerlerini zaptetmeye çalıştığı bir sürecin varlığını savunmuştu.




 

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