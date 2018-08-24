Baygın bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğramış

ADANA, (DHA)- ADANA\'da yol kenarında baygın halde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun, 4 ay önce İstanbul\'daki bir yurttan kaçtığı belirlendi. Tedavi altına alınan kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde, bu sabaha karşı yol kenarında kız çocuğunun hareketsiz yattığını fark edenler, polis ekiplerine haber verdi. Polis, kız çocuğunun 4 ay önce İstanbul\'daki bir yurttan kaçan M.B. (15) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, baygın halde olan M.B.\'ye müdahale için olay yerine ambulans çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.B., Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne götürüldü. Tedavisi süren kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.