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Spor

Bayern'de sakatlık şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezona kötü bir başlangıç yapan Bayern Münih şimdi de sakatlıklarla boğuşuyor.

24 Ekim 2008 03:00


Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezona kötü bir başlangıç yapan Bayern Münih şimdi de sakatlıklarla boğuşuyor.

Bundesliga'da sıkıntılı günler geçiren Bayern Münih'te şimdi de sakatlıklar can sıkıyor. Cumartesi günü Wolfsburg'la karşılaşacak olan Bayern'de sakatlıkları devam eden Philipp Lahm ve Luca Toni'nin forma giyemeyecekleri bildirildi.

Teknik direktör Juergen Klinsmann'ın İtalyan yıldız Luca Toni'nin yerine Wolfsburg maçında Lukas Podolski'ye görev vermesi bekleniyor.

Bayern Münih'te, uzun süredir sakatlıkları devam eden milli futbolcu Hamit Altıntop ve Willy Sagnol Wolfsburg maçının kadrosunda yer almayacaklar.

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