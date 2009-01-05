T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayern Podolski için fiyat biçti

Bayern Münih, Lucas Podolski’yi isteyen takımın 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini bildirdi.

05 Ocak 2009 02:00


Bayern Münih, Lucas Podolski’yi isteyen takımın 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini bildirdi.


Lucas Podolski oynayamadığı için sıkıntılı ve birçok kulüp bu sebeple Alman oyuncu ile ilgileniyor. 2006’da Köln’den gelen oyuncu geldiğinden bu yan düzenli forma şansı bulamamaktan şikayetçi. Oyuncunun eski kulübü Podolski’yi geri getirmek için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak bu yeterli gelmedi.

Bayern’in genel menajeri Uli Hoeness tz daily’e Podolski’nin transferi hakkında şöyle konuştu: “Takımlara çift basamaklı bir ücret istediğimiz söyledik. Podolski’yi isteyen kulüp bunu gözden çıkarmak zorunda. Köln bizim istediğimiz ücreti ödemeye yanaşmıyor."

Hoeness ayrıca Podolski’nin ay sonuna kadar ayrılmasını umduğunu söylerken, Tottenham, City, Roma ve Marsilya’nın oyuncuyla birlikte ismi anılan kulüpler. Öte yandan Bayern’in Olic transferini tamamlaması da bu transferi daha da hızlandıracak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24