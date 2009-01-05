Bayern Podolski için fiyat biçti



Bayern Münih, Lucas Podolski’yi isteyen takımın 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini bildirdi.





Lucas Podolski oynayamadığı için sıkıntılı ve birçok kulüp bu sebeple Alman oyuncu ile ilgileniyor. 2006’da Köln’den gelen oyuncu geldiğinden bu yan düzenli forma şansı bulamamaktan şikayetçi. Oyuncunun eski kulübü Podolski’yi geri getirmek için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak bu yeterli gelmedi.



Bayern’in genel menajeri Uli Hoeness tz daily’e Podolski’nin transferi hakkında şöyle konuştu: “Takımlara çift basamaklı bir ücret istediğimiz söyledik. Podolski’yi isteyen kulüp bunu gözden çıkarmak zorunda. Köln bizim istediğimiz ücreti ödemeye yanaşmıyor."



Hoeness ayrıca Podolski’nin ay sonuna kadar ayrılmasını umduğunu söylerken, Tottenham, City, Roma ve Marsilya’nın oyuncuyla birlikte ismi anılan kulüpler. Öte yandan Bayern’in Olic transferini tamamlaması da bu transferi daha da hızlandıracak.