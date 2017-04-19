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Spor

Bayern Münih'ten UEFA’ya şikâyet

Alman kulübü, İspanyol polisini taraftarlarına "yersiz ve ölçüsüz" tutum sergilediği gerekçesiyle UEFA'ya şikâyet etti

19 Nisan 2017 20:02

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşmasının devre arasında İspanyol polisinin Alman taraftarlara "yersiz ve ölçüsüz" müdahalesi gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın devre arasında İspanyol polisinin kırmızı-beyazlı taraftarlara "kısmen sert bir şekilde saldırdığı" belirtildi.

Polisin bu davranışının yersiz ve ölçüsüz olduğu vurgulanan açıklamada, Bayern Münih'in İspanyol polisinin tutumu hakkında UEFA'ya şikayette bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, olaylara ilişkin İspanyol polisinden bir açıklama isteneceği de kaydedildi.

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