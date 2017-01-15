Bayern Münih'ten çifte transfer

Bayern Münih, gelecek sezon için Hoffenheim'dan Niklas Süle ve Sebastian Rudy'yi transfer etti.

Bayern Münih Kulübünün internet sayfasından yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 26 yaşındaki Rudy ile 3 yıllık, 21 yaşındaki Süle ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, iki Alman oyuncunun Bayern Münih'e transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "İki milli oyuncunun transfer edilmesi, Bayern Münih'in geleceğine yatırımdır." ifadesini kullandı.



Hoffenheim'da 6,5 yıldan beri forma giyen orta saha oyuncusu Rudy, Bundesliga'da çıktığı 192 maçta 9 gol attı.



Savunma oyuncusu Süle ise Hoffenheim'ın altyapısında yetişti ve ligde forma giydiği 90 maçta 6 gol kaydetti.