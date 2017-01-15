T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayern Münih'ten çifte transfer

"İki milli oyuncunun transfer edilmesi, Bayern Münih'in geleceğine yatırımdır"

15 Ocak 2017 19:33

Bayern Münih, gelecek sezon için Hoffenheim'dan Niklas Süle ve Sebastian Rudy'yi transfer etti.

Bayern Münih Kulübünün internet sayfasından yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 26 yaşındaki Rudy ile 3 yıllık, 21 yaşındaki Süle ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, iki Alman oyuncunun Bayern Münih'e transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "İki milli oyuncunun transfer edilmesi, Bayern Münih'in geleceğine yatırımdır." ifadesini kullandı.

Hoffenheim'da 6,5 yıldan beri forma giyen orta saha oyuncusu Rudy, Bundesliga'da çıktığı 192 maçta 9 gol attı.

Savunma oyuncusu Süle ise Hoffenheim'ın altyapısında yetişti ve ligde forma giydiği 90 maçta 6 gol kaydetti.

ETİKETLER

Bayern Münihtransferçifte transferBundes Liga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24