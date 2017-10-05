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Spor

Bayern Münih'te Ancelotti'nin yerine aday Heynckes

Bavyera ekibi, İtalyan teknik adamla yolları ayırmıştı

05 Ekim 2017 13:08

Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bundesliga ekibi Bayern Münih, teknik direktörlüğüne deneyimli çalıştırıcı Jupp Heynckes'i getirmeyi planlıyor. 

Alman basınında yer alan habere göre Bayern'in hedefi, 2013'te Bayern'de lig, kupa, Şampiyonlar Ligi üçlemesini yaptığından beri çalışmayan Heynckes.

Bild'de yer alan haberde kulüp yönetiminin takımı yakından tanıyan birisini tercih etme kararı aldığı ve bunun üzerine emekliye ayrılan Heynckes'i ikna ederek 72 yaşındaki teknik adamla anlaştığı belirtildi.

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Jupp HeynckesBayern MünihTeknik DirektörCarlo Ancelotti

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