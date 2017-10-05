Bayern Münih'te Ancelotti'nin yerine aday Heynckes

Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bundesliga ekibi Bayern Münih, teknik direktörlüğüne deneyimli çalıştırıcı Jupp Heynckes'i getirmeyi planlıyor.
Alman basınında yer alan habere göre Bayern'in hedefi, 2013'te Bayern'de lig, kupa, Şampiyonlar Ligi üçlemesini yaptığından beri çalışmayan Heynckes.
Bild'de yer alan haberde kulüp yönetiminin takımı yakından tanıyan birisini tercih etme kararı aldığı ve bunun üzerine emekliye ayrılan Heynckes'i ikna ederek 72 yaşındaki teknik adamla anlaştığı belirtildi.