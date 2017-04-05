T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayern Münih'in yenilmezlik serisine Hoffenheim son verdi

Bayern Münih, ligdeki ikinci yenilgisini aldı

05 Nisan 2017 12:28

Bundesliga'nın 27. haftasında Hoffenheim, sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek rakibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Rhein-Neckar Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü, 21. dakikada Hırvat futbolcu Andrej Kramaric kaydetti. Bayern Münih'in Alman savunma oyuncusu Mats Hummels, Bundesliga'daki 250. maçına çıktı.

Bu sonuçla Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 51'e yükseltti. 29 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hedefini sürdürdü.

Ligde bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan Bayern Münih ise 65 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Köln-Eintracht Frankfurt: 1-0 
Borussia Dortmund-Hamburg: 3-0 
Werder Bremen-Schalke 04: 3-0

ETİKETLER

Bayern Münihyenilmezlik serisison buldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24