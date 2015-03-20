Bayern Münih’e Porto, Wolfsburg'a Napoli



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekilişiyle belli oldu.

Son sekizdeki tek Alman temsilcisi olan Bayern Münih, Portekiz'in Porto takımıyla eşleşti. Bavyera ekibi favorisi olduğu eşleşmede ilk maçı 14/15 Nisan'da Portekiz'de oynanacak. Maçın rövanşı ise 21/22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bayern Münih kaptanı Philipp Lahm rakiplerini zor bir ekip olarak değerlendirirken rövanş maçını sahalarında oynayacak olmalarının kendileri için avantaj olduğunu ifade etti. Kaleci Manuel Neuer de “kuradan memnun olabiliriz. Tabii ki yarı finale yükselmek istiyoruz” diye konuştu. Thomas Müller ise “daha zoru olabilirdi. Biz Bayerniz. Sezona final hedefiyle başladık" dedi.

Bayern Münih Avrupa Kupaları'nda beş kez karşılaştığı rakibini iki kez yenip iki kez berabere kaldı, bir mağlubiyet aldı. Ancak aldığı tek yenilgi bir final maçındaydı. 1986-1987 sezonunda Viyana'da oynanan o zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası finali Porto'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Çeyrek finalin dikkat çeken eşleşmelerinden biri 2014'ün Şampiyonlar Ligi finalistlerini yeniden bir araya getirmesi oldu. Madrid derbisi bu kez çeyrek finalde oynanacak ve geçen yılın Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu Real Madrid, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Fransız ekibi Paris St.Germain Barcelona'ya rakip olurken bir önceki turda Borussia Dortmund'u safdışı bırakan Juventus Monaco ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 5/6 ve 12/13 Mayıs tarihlerinde, final ise 6 Haziran'da Berlin'de oynanacak.

Wolfsburg'un rakibi Napoli

UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Kupadaki tek Alman temsilcisi Wolfsburg İtalya'nın Napoli takımıyla eşleşti. Wolfsburg bir önceki turda bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i safdışı bırakmıştı.

Çeyrek final turunun diğer eşleşmelerinde İspanyol Sevilla'nın rakibi Rus Zenit olurken Ukrayna ekiplerinden Dnipro bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Club Brugge ile, Dynamo Kiev ise Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final maçlarının ilk 16 Nisan, rövanşları 23 Nisan'da oynanacak.