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Spor

Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes’ten Beşiktaş yorumu

''Beşiktaş'ı çok iyi tanıyorum''

11 Aralık 2017 19:07

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu kura çekimi gerçekleşirken Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayern Münih'in rakibi oldu. Barcelona veya Manchester City gibi takımları daha zorlu rakipler olarak gören Almanlar, Beşiktaş ile eşleşilmesini sevinçle karşılamasına rağmen Bayern Münih'in teknik patronu Jupp Heynckes temkinli konuştu: Beşiktaş iyi bir bir takım. Her iki maçta da en iyi performansımızı ortaya koymak durumundayız.

Bayern Münih kulübünün web sitesine konuşan Jupp Heynckes, ‘’Beşiktaş'ı çok iyi tanıyorum. Leipzig'e karşı nasıl oynadığını gördüm. Grubu 4 galibiyet ve iki beraberlikle yenilgisiz bitirdiler. İyi bir teknik direktörleri var. Farklı ulustan oyuncuları bir araya getirmeyi başardı. Bu kolay bir iş değil. Beşiktaş iyi bir bir takım. Her iki maçta da en iyi performansımızı ortaya koymak durumundayız’’ diye konuştu.

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