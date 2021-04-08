Bayern Münih Mbappe'yi durduramadı; avantajı PSG'ye kaptırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Mbappe'nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçta PSG, deplasmanda Alman devini 3-2 mağlup etti.

Allianz Arena'daki mücadelede 3' Kylian Mbappe ve 28' Marquinhos ile 2-0 üstünlüğü yakaladı. Goller sonrası baskısını artıran Bayern 37' Maxim Choupo-Moting ve 60' Thomas Müller'in golleriyle skora ortak oldu. Ancak Mbappe'yi durduramayan Alman ekibi, Fransız yıldızı 68. dakikada kaydettiği golle bir kez daha geri düştü.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve PSG, geçen sezon finalde kaybettiği rakibini deplasmanda 3-2 mağlup ederek avantaj yakaladı.

Bu maçın rövanşı 13 Nisan Salı günü Paris'te oynanacak.

Bayern Münih-Paris Saint Germain eşleşmesinin galibi yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund galibiyle karşı karşıya gelecek.