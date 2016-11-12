Bayern Münih, Coman'ı kaybetti

Bundesliga'nın dev ekibi Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Kingsley Coman'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bayern Münih'ten tarafından yapılan açıklamada, Fransa Milli Takım kampına giden Kingsley Coman’ın ağır bir sakatlık geçirdiği ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.



Sakatlığı nedeniyle dün Fransa kampından ayrılarak Münih’e dönen Kingsley Coman, Bayern Münih Kulübü sağlık ekibi tarafından muayene edildi.



Yapılan muayenede sol diz kapağından ağır bir sakatlık geçiren Kingsley Coman’ın iki ay sahalardan uzak kalabileceği tespiti yapıldı.