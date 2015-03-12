Bayern gol yağdırdı, PSG 10 kişiyle turu kaptı

Şampiyonlar Ligi 2. Tur 2. maçında Chelsea sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı.

Paris'te oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşı da aynı skorla tamamlandı ve 90 dakikanın ardından turu geçen tarafı uzatmalar belirledi. Uzatmalarda her iki takım da birer gol atınca mücadele 2-2 tamamlandı ve tur PSG'nin oldu.

Maçın ilk aksiyonu bir kartla geldi ve PSG'de Zlatan Ibrahimovic 31. dakikada Oscar'a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. İlk yarısı 0-0 biten maçta Chelsea'nin golü 80. dakikada Gary Cahill'den gelirken konuk takımın beraberlik golünü ise eski Chelsea'li David Luiz dakikalar 85'i gösterirken ağlara bıraktı. Bu sonuçla maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda dakika 96'yı gösterirken Thiago Silva'nın ceza alanı içerisinde yaptığı elle müdahale sonucu kazanılan penaltıyı Hazard gole çevirdi ve skoru 2-1 yaptı.

Herkes Chelsea'nin tur sevinci yaşayacağı anı beklerken takımına yedirdiği penaltı golünün telafisi kaptan Thiago Silva'dan geldi. Motta'nın kullandığı kornerde dakikalar 114'ü gösterirken penaltı noktası üzerinde harika sıçrayan savunmacı skoru belirledi: 2-2.

Bu sonucun ardından PSG, sahasında 1-1 biten ilk maçın avantajı ile turlayan taraf oldu. Chelsea ise seyircisinin önünde kupaya veda etti...

Bayern Münih gol yağdırdı

Bayern Münih, 0-0’ın rövanşında, 3. dakikada, 10 kişi kalan Shakhtar Donetsk’i 7-0 yenip Devler Ligi’nde çeyrek finale çıktı

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Bayern Münih ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Shakhtar Donetsk’i 7-0’la ezip geçti.

3. dakikada ceza sahası içerisinde son adam olan Mario Götze’yi düşüren Shakhtar Donetsk’ten Kucher kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kucher, Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Kazanılan penaltıyı gole çeviren Thomas Müller, Bayern Münih’i 1-0 öne geçirdi.

Alman ekibinde sakatlanan Arjen Robben, 19’da yerini Sebastian Rode’ye bıraktı.

24’te Bayern ikinci gole yaklaştı. Lewandowski’nin kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi.

34’te Alman ekibi farkı ikiye yükseltti. Lewandowski’nin kaleci Pyatov’dan dönen vuruşunu kale ağzında tamamlayan Boateng topu ağlara gönderdi.

49’da Jerome Boateng’in pasında Franck Ribery içeri kat edip topu köşeden filelerle buluşturdu.

52’de Franck Ribery’nin ortasında Pyatov’un kısa düşen yumruğunu ağlara gönderen Müller, kendisinin ikinci Bayern’in dördüncü golünü attı.

63’te Rafinha’nın sağdan ortasında Badstuber, kafayla skoru 5-0’a taşıdı.

75’te Schweinsteiger’in pasını göğsünde düzelten Lewandowski durumu 6-0 yaptı.

87’de Götze, Boateng’in başlattığı kontratakta maçın skorunu belirledi: 7-0.