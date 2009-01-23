Baydemir'in rakibi Arzu oldu

AKP, 29 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde en önem verdiği illerden biri olan Diyarbakır için adayını belirledi. Başbakan Erdoğan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Kutbettin Arzu'da karar kıldı.



Başbakan, Diyarbakır Milletvekilleriyle bir araya geldi. Abdulkadir Aksu'nun da hazır bulunduğu görüşmede Başbakan Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için son kez milletvekillerinin görüşlerine başvurdu. Görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan'ın adaylık için Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu'da karar kıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Arzu'nun yanı sıra yine onun gibi Diyarbakır Milletvekili olan Abdurrahman Kurt'un adı geçiyordu.



Kutbettin Arzu Kimdir?



Kutbettin Arzu, 1 Nisan 1955'te Diyarbakır Bahteri Köyü'nde doğdu. Babasının adı Ekrem, annesinin adı Emine'dir. Yüksek Mimar; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nde Baş Mimar olarak görev yaptı. Mühendislik ve Mimarlık firması kurarak serbest iş hayatına geçti. Dicle Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nde fahri öğretim üyeliği yaptı. Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Diyarbakır Kızılay Derneği Üyeliği, Kültür ve Dayanışma Vakfı Üyeliği, Açev Vakfı Bölge Danışma Kurulu Üyeliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Arzu, evli ve 4 çocuk babasıdır.