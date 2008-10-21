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Yaşam

Baydemir'e beraat

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir, Türkçe- Kürtçe davetiye ve Kürtçe öykü kitabı nedeniyle yargılandığı 2 davadan beraat etti.

21 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili hazırlanan Türkçe- Kürtçe davetiye ve belediye bünyesinde çıkarılan Kürtçe öykü kitabı nedeniyle hakkında dava açılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, yargılandığı 2 ayrı davadan da beraat etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, 30 Mayıs- 3 Haziran 2007 tarihleri arasında düzenlediği Kültür ve Sanat Festivali nedeniyle Kürtçe- Türkçe davetiye bastırıp, bu davetilerden birini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcıs ı'na gönderdiği, davetiye harcalamalarını belediye bütçesinden yaptırdığı için kamu kurumunu zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında 1353 sayılı `Türk Harflerinin Kabulü Kanunu'na muhalefet ettiği' ve TCK'nın 222/1 maddesi uyarınca `Görevini kötüye kullandığı' iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Baydemir'in yargılanmasına 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Baydemir katılmazken, avukatı Muharrem Erbey hazır bulundu. Erbey, müvekkilinin suç kastıyla hareket etmediğini savunarak beraatini istedi.

Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve sanığın suç kastıyla hareket etmediği gerekçesiyle 2 davadan da beraatine karar verdi.

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