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Politika

Baydemir'den Kızılderililere: Atalarınız da Kürtler gibi trajedi yaşadı

Diyarbakır ’a bir alışveriş merkezinin daveti üzerine gelen Kızılderili müzik grubu İnka Sol, bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i makamında ziyaret etti

24 Mayıs 2012 01:59

Ekvador'dan gelen Kızılderili müzik grubu İnka Sol'u konuk eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Osman Baydemir, 'Sizin atalarınızın yaşamış olduğu trajedileri Kürtler de yaşadı' dedi.

Yerel kıyafetleriyle gelen grup üyelerini çiçekle karşılayan Baydemir, "Kusura bakmayın size barış çubuğu ikram edemedim. Onun yerine karanfil verdim. Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Sizleri en iyi anlayan halklardan bir tanesi de Kürt halkıdır. Sizin geçmişte atalarınızın yaşamış olduğu trajedileri Kürtler de yaşadı. Kürt halkının halkınıza büyük bir saygı duyduğunu bilmenizi isteriz. Biz de zaman zaman kendimize Ortadoğu’nun Kızılderilisi diyoruz. Umarım bir gün ben de sizin yaşadığınız Quito şehrine yerel kıyafetlerimle gelirim" dedi. 
 
Grup üyeleri Baydemir’e albümlerini vererek, sarı, kırmızı, yeşil renklerden oluşan bir bileklik ile tüylü Kızılderili şapkası hediye etti. Baydemir de içerisinde Diyarbakır ’ı tanıtan materyallerin bulunduğu birer çanta hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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