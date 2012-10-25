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Yaşar Kemal: Açlık grevinden ölümler engellenmezse vebali hepimizin

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Osman Baydemir, bayramın birinci günü yazar Yaşar Kemal'i evinde ziyaret etti

25 Ekim 2012 23:05

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in bayram dolayısıyla ziyaret ettiği Yaşar Kemal, devam eden açlık grevlerine ilişkin "Çözümü mümkünken ölümler engellenemezse vebali iktidarın, muhalefetin, medyanın ve hepimizin olacaktır" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ünlü yazar Yaşar Kemal'i ziyaret ederek cezaevlerinde ölüm sınırlarına dayanan açlık grevleri konusunda destek istedi. Yaşar Kemal de "Bir insanın açlıktan ölümünü izlemek acıların en büyüğüdür. Bu insanlığa hiçbir zaman yakışmaz" dedi....

Yaklaşık 1.5 saat Yaşar Kemal'in evinde kalan Baydemir, cezaevlerindeki açlık grevlerinin ölüm sınırına dayandığını ve taleplerinin insani ve hukuki talepler olduğunu ifade etti.

Yaşar Kemal de ziyarette verdiği mesajda "Bugün insanların ölüm pahasına talep ettikleri demokrasiler de insan haklarının içindedir. Çözümü mümkünken ölümler engellenemezse vebali iktidarın, muhalefetin, medyanın ve hepimizin olacaktır. Barış bu ülkede herkesin özlemi ve hakkıdır. Barışın önüne yeni engeller konulmasına karşı çıkmak, barışın önünü açmak hepimizin işi olmalıdır. Bunun için içtenlikle uğraşan herkese şükran duyarım. Bugün ziyaretime gelen Osman Baydemir'le de bu görüşlerimizi paylaştık" açıklamasını yaptı. (Bianet)

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