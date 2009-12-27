Baydemir: Yahudilere yapılan Kürtlere de yapılmak isteniyor

T24- PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 11 ilde eşzamanlı düzenlenen KCK operasyonunda önceki gece 7'si belediye başkanı 23 kişinin tutuklanması sonrası sokaklar hareketlendi.



Sabah gazetsinde bu gün(27.12.2009) yer alan haberede Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in bazı açıklamaları yer aldı.Baydedmir açıklamasında :"Almanya'da Yahudiler'e yapılan burada bize yapılmak isteniyor"dedi .



Diyarbakır'da Adliye önünde toplanarak Elazığ Caddesi'ni trafiğe kapatan yaklaşık bin kişi, sabaha kadar burada oturma eylemi yaptı. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılır bırakılmaz aralarında belediye başkanları ile BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu eylemcilere katıldı. Henüz tutuklamaların belli olmadığı saatlerde kalabalığa megafonla seslenen Osman Baydemir "Almanya'da Yahudiler'e ne yapıldıysa Kürtler'e de aynısı yapılmak isteniyor. Arkadaşlarımız bırakılana dek oturma eylemi devam edecektir" dedi. Belediye başkanları ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, sık sık "Biz de aynı suçu işledik. Bizi de tutuklayın" ve "Hepimizi tutuklayın" diye bağırdı.

Önceki gün başlayan oturma eylemi dün öğle saatlerinde yapılan açıklamayla son buldu. Gözaltına alınanlardan Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk, Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak tutuklandı. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz ise mahkemeden serbest bırakıldı.