T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baydemir: Şırnak Devlet Hastanesi kadın ve çocukların cenazeleriyle dolu, yaşananlar savaş hukukuna aykırı

Silopi ve Cizre’de 17 günde 36 sivil hayatını kaybetti

30 Aralık 2015 15:36

Silopi ve Cizre’de 14 Aralık’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen cenazeler kent merkezinde toprağa veriliyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Hastane kadın ve çocukların cenazeleriyle dolu, yasaşananlar savaş hukukuna aykırı" dedi.  "Yasak kalkmadan cenazeler Cizre ve Silopi’de defnedilemez" diyen Baydemir, "Bebeklere kurşun sıkanların onların cenazelerini kaldıranlara da kurşun sıkmayacağının garantisi yok" diye konuştu.

 

Baydemir, sokağa çıkma yasağı ilan etmek gibi kararlarının kaymakama ve valiye ait olmadığını söyledi. Osman Baydemir, "Olağanüstü hal veya sıkıyönetim kararlarının parlamento yetkisiyle olabilir. Ortada bir adaletsizlik zemini var. Mevcut uygulamalar Cenevre savaş hukukuna aykırıdır” diye konuştu.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre,  Şırnak Devlet Hastanesi'nin çocukların ve kadınların cenazeleriyle ‘dolu’ olduğunu belirten Baydemir, kendilerinin de cenazelerin bir an önce defnedilmesinde yana olduklarını ifade etti. Osman Baydemir,  şöyle devam etti: "Bu dinende bu gereklidir, imanımız itikadımız gereği cenazeler bir an önce sonsuzluğa uğurlanmalıdır. Ama bir cenazenin defin işlemi başka bir musibetin acının zeminini hazırlamamalıdır. Dolayısıyla ailelerin cenazelerini kurşunların arasında defnetmeye zorlanmaları, onları da kurşunların hedefine haline getirmek, ölüme yollamak anlamına gelir. "

 

Cenazeler Şırnak’ta gömülüyor

 

Cizre ve Silopi’de yasağın sürmesi nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi’nden alınan cenazeler Şırnak kent merkezinde gömülüyor. 16 Aralık’ta Başak Mahallesi’ndeki evi bomba atar mermisi ile vurulan ve yaşadığı korku nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hüseyin Güzel’in (70) ve Salih Erener Şırnak’ta toprağa verildi.  

Silopi ve Cizre’de yasağın sürdüğü 17 günde 5’i asker 41 kişi hayatını kaybetti.  

ETİKETLER

osman baydemirsavaş hukukucenevre sözleşmesişırnaksilopicizresokağa çıkma yasağı

İlgili Haberler

Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı 16. gününde; 5’i asker 40 kişi hayatını kaybetti

Cenazeler morglarda bekletiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24