Baydemir: Şırnak Devlet Hastanesi kadın ve çocukların cenazeleriyle dolu, yaşananlar savaş hukukuna aykırı

Silopi ve Cizre’de 14 Aralık’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen cenazeler kent merkezinde toprağa veriliyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Hastane kadın ve çocukların cenazeleriyle dolu, yasaşananlar savaş hukukuna aykırı" dedi. "Yasak kalkmadan cenazeler Cizre ve Silopi’de defnedilemez" diyen Baydemir, "Bebeklere kurşun sıkanların onların cenazelerini kaldıranlara da kurşun sıkmayacağının garantisi yok" diye konuştu.

Baydemir, sokağa çıkma yasağı ilan etmek gibi kararlarının kaymakama ve valiye ait olmadığını söyledi. Osman Baydemir, "Olağanüstü hal veya sıkıyönetim kararlarının parlamento yetkisiyle olabilir. Ortada bir adaletsizlik zemini var. Mevcut uygulamalar Cenevre savaş hukukuna aykırıdır” diye konuştu.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nin çocukların ve kadınların cenazeleriyle ‘dolu’ olduğunu belirten Baydemir, kendilerinin de cenazelerin bir an önce defnedilmesinde yana olduklarını ifade etti. Osman Baydemir, şöyle devam etti: "Bu dinende bu gereklidir, imanımız itikadımız gereği cenazeler bir an önce sonsuzluğa uğurlanmalıdır. Ama bir cenazenin defin işlemi başka bir musibetin acının zeminini hazırlamamalıdır. Dolayısıyla ailelerin cenazelerini kurşunların arasında defnetmeye zorlanmaları, onları da kurşunların hedefine haline getirmek, ölüme yollamak anlamına gelir. "

Cenazeler Şırnak’ta gömülüyor

Cizre ve Silopi’de yasağın sürmesi nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi’nden alınan cenazeler Şırnak kent merkezinde gömülüyor. 16 Aralık’ta Başak Mahallesi’ndeki evi bomba atar mermisi ile vurulan ve yaşadığı korku nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hüseyin Güzel’in (70) ve Salih Erener Şırnak’ta toprağa verildi.

Silopi ve Cizre’de yasağın sürdüğü 17 günde 5’i asker 41 kişi hayatını kaybetti.