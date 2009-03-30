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Politika

Baydemir: Seçim sonucu demokrasinin başarısıdır

DTP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, "Seçim sonucu demokrasinin başarısı" dedi.

30 Mart 2009 03:00

Diyarbakır'da seçim sonuçlarını değerlendiren DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'e eşlik eden DTP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, seçim sonucunun demokrasinin başarısı olduğunu söyledi.

DTP il binasından ayrılmadan önce parti önünde bekleyen yüzlerce DTP'liye Kürtçe seslenen Osman Baydemir, “Seçim sonucu demokrasinin başarısıdır. Bugünden, bu saatten itibaren 5 yılımı doldurana kadar, gece gündüz, 8 saat değil, 16 saat çalışarak halkımızın hizmetinde olacağım'' dedi.

DTP'li Baydemir, daha sonra yeni seçilen Bağlar ve Sur Belediye Başkanları ile birlikte partilileri selamladı.

(AA)

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