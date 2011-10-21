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Baydemir: Ölüm sorunu çözecekse gerilla da, asker de bana sıksın

Osman Baydemir, kimden gelirse gelsin şiddet ve savaşa karşı çıkmak gerektiğini belirtti...

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP’li Osman Baydemir, kimden gelirse gelsin şiddet ve savaşa karşı çıkmak gerektiğini belirterek, "Eğer bu sorunu mutlaka birinin ölmesi çözecekse ben hazırım. Gerilla da bana sıksın, asker de bana sıksın. Bu ölümler artık dursun" dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Mezopotamya Enerji Forumu’nun açılış konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baydemir, ülkenin Kürdüyle, Türküyle, bütün inançlarıyla, tüm etnik kimlikleriyle çok zor, zahmetli ve olabildiğince güç bir atmosferden geçtiğini söyledi.



’Adalet bünyesinde barışı barındırır'


Buluşma ve konuşma zamanı olduğunu belirten Baydemir, ölümlere karşı çıkmamanın ve seyirci kalmanın vicdansızlık olduğunu ifade ederek şöyle dedi:


"Bu ülkede artık Kürt sorununda tek bir can yitirme lüksümüz yoktur. Asker, polis, korucu, gerilla ya da sivil tek bir insan yitirme hakkımız yoktur. Hiçbir sorunu kin ve intikam duygusuyla, öldürmeyle çözme hakkına da sahip değiliz. Bir tek çözüm var, o da adalettir. Adalet, bünyesinde barışı barındırır. Adalete de barışa da ancak istişare ederek, müzakere ederek, diyalog kurarak ulaşabiliriz."



Ölüm sorunu çözecekse, ben hazırım


Baydemir, 21’inci yüzyılda bir Kürdün Türke, Türkün Kürde, gerillanın askere, askerin gerillaya kurşun sıkmasının haram olduğunu söyleyen Baydemir, kimden gelirse gelsin şiddete ve savaşa karşı çıkmak gerektiğini söyledi. Baydemir konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Eğer bu sorunu mutlaka birinin ölmesi çözecekse, mutlaka bir insan ölerek bu sorun çözülecekse, ben hazırım. Gerilla da bana sıksın, asker de bana sıksın. Bu ölümler artık dursun. Dün Türkiye’nin batı yakasına 25 cenaze gitti. Yarın Türkiye’nin doğu yakasına 25 cenaze gelecek ve bunlar karşılıklı olarak misilleme olacak. Açık söylüyorum her ölüm bizleri bitirecek. Bu ölümler hepimizi bitirmeden, vicdanımızı daha fazla kirletmeden hep birlikte barışa sahip çıkmamız lazım. Savaşa karşı gerçek barışı savunmamız lazım. Onun için savaş karşısında susmak vicdansızlıktır. Vicdanlarımızın daha fazla kirlenmemesi için barışa sahip çıkma çağrısında bulunuyorum."

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