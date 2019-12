-BAYDEMİR: KOLEKTİF BİR İHMALİN BEDELİNİ ÖDEDİK DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2010 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ''Kolektif bir ihmal ve duyarsızlığın büyük bir bedelini bugün ödemiş bulunuyoruz'' dedi. Belediye Başkanı Baydemir, Diyarbakır'da yağmur suyunun oluşturduğu su birikintisine giren çocuklardan 2'sinin ölümüyle ilgili olarak olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu söyledi. Baydemir, ''Kolektif bir ihmal ve duyarsızlığın büyük bir bedelini ödemiş bulunuyoruz. 2 masum çocuğumuzu maalesef yitirdik'' diye konuştu. Olay yerinin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Kaymakamlığının sınırları içerisinde olduğunu, birikinti çukurunun 1997 yılında ilk defa bir taş kırma ocağının işçileri tarafından kazıldığını bildiren Baydemir, daha sonra 1998 yılında müteahhit firmanın çukuru kapatmak istediğini ancak çevre köylerde yaşayan vatandaşların, hayvanlarını suladıklarını söyleyerek, çukurun kapatılmasını istemediklerinin iddia edildiğini kaydetti. Köylülerin hayvanları için çukurda biriken suyu kullandığını belirten Baydemir, şöyle konuştu: ''Olayın olduğu bölge kent merkezine 14-15 kilometre uzaklıkta. Buraya en yakın yerleşim birimi TOKİ'nin inşa ettiği konutlardır. İnşaat süreci içerisinde yine toplu konutun inşaatında da bu gölet ve bu göletin suyu kullanılmıştır. TOKİ, kumların yıkanması için suyu kullanmış ama maalesef yerleşim birimi bittikten sonra ve artık bu gölete ihtiyaç kalmadıktan sonra bundan istifade eden kurum her kimse, müteahhit her kimse bunu eski haline getirmesi görevini de yerine getirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla hukuki açıdan mutlaka bu süreç takip edilecektir. Kimin ihmali ve kusuru varsa mutlaka sonuna kadar hukuki sürecin işlemesi konusunda çaba sarfedeceğim. Bir duyarsızlık söz konusu. Nasıl olur da bir ihbar gelmez. Bir dilekçe verilmez. Nasıl olur da şikayette bulunulmaz. Buranın kapatılması konusunda hemen hemen hiç kimsenin girişimi, çabası, ihbarı söz konusu değil. Yazın hemen hemen her gece çocuklar yüzüyormuş. Dilim söylemeye varmıyor ama çok büyük bir bedel ödendi. 2 masum çocuğun hayatına mal oldu. Önlem almak için bedel ödememiz mi gerekiyordu? Bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diliyorum.''