Baydemir: 'İki gözüm 8 yıldır ne yaptın?'

DTP'li Başkan Baydemir'den, Başbakan Erdoğan'a: "Diyarbakır halkının iradesine saygı gösterin"



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir, kendisi için "Kimlik siyaseti yapıyor" denildiğini belirtirken, "Ben kimlik siyasetini Temmuz 2007'de DTP'nin Meclis'e girmesi ile bıraktım" dedi.

Yerel seçimler konusunda daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile tartışmaya giren ve Diyarbakır için, "Bu kale düşmez, kaleyi düşüremezler" diyen Belediye Başkanı Baydemir, bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Katıldığı yerel bir kanalda bu konu ile ilgili soruyu yanıtlayan Baydemir, başta Başbakan Erdoğan olmak üzere bir çok kişinin kendisini hizmet yerine ‘kimlik siyaseti’ yapmakla suçladığını anlatırken şöyle dedi:

"Doğrudur, Temmuz 2007'ye kadar hem hizmet, hem de siyaset yaptım. Çünkü halkım Meclis'te temsil edilmiyordu. Tabii ki siyaset yapacaktım. Ama bu süre içerisinde Cumhuriyet tarihinde Hükümetlerin yapamadığı kadar bu kentte hizmet yaptık. Yani hem siyaset, hem de hizmeti birlikte yaptık. Siyasi temsilcisi olarak hizmet etmeye çalıştım. Ama, Temmuz 2007'de Milletvekillerinin Meclise girmesi ile yükümüz hafifledi. Çünkü artık siyaseti milletvekilleri ve partideki arkadaşlarımız yapıyor. Ama iyi ki siyaset yapmışım. Oh olsun."

‘İki gözüm, 8 yıldır ne yaptın?’

Baydemir, yerel seçime 18 ay kala 2007 yılı Temmuz ayında Başbakan Erdoğan'ın, "Ben Diyarbakır'ı alacağım'' sözüne kızdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ne anlama geliyor. Allah aşkına, Muhammed aşkına bu hizmet aşkı mıdır? Vallahi, billahi, tillahi bu hizmet aşkı değildir. İki gözüm, 8 yıldır iktidarsınız ne yaptınız? Yurttaşımın hayatında ne değiştirdiniz? Şu anda kent içinde bulunan okulların hali nedir? Bizim Diyarbakır konusunda bir korkumuz ve kuşkumuz yoktur. Ama sayın Başbakan da Diyarbakır halkının iradesine boyun eğmesini öğrensin. Bunu herkesin yapması lazımdır. Halkın iradesi ne ise biz ona göre saygılı davranmalıyız."

