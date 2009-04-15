Baydemir: Derhal serbest bırakın

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında terör örgütüne yönelik 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili olarak, "Arkadaşlarımız derhal bırakılmalı" dedi.



Operasyonu protesto etmek amacıyla, bir grup DTP'li Diyarbakır Turgut Özal Bulvarı'ndaki parti il başkanlığı önünde toplandı. Daha sonra DTP Diyarbakır milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gültan Kışanak, Batman Milletvekilli Ayla Akat Ata, İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncer, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, merkez ilçe belediye başkanları ve DTP'li yöneticiler kolkola girerek grup ile birlikte Batıkent mevkisine kadar yürüdü.



Burada kalabalığa hitap eden Diyarbakır Büyükşehir Osman Baydemir, halkın kendilerine sahip çıktığını savunarak, "Bize sahip çıkmanız bizi gözaltına alanlara öğüt olsun" dedi.



Baydemir, bugün barış için bir fırsatın doğduğunu ve barış umudunun başka bahara kalmaması gerektiğini savunarak, özetle şöyle dedi:



"Bugün bir fırsat doğdu. Kürtler barış ve kardeşlik elini Ankara'ya uzattı. Gelin bu eli tutun. Bu barış umudu başka bahara kalmasın. Seçimde Kürtler tercihini net olarak ortaya koydu. Haklarımla eşit ve hür yaşamak istiyoruz dediler. Geçen gün tek taraflı ateşkes ilan edildi. Hemen ardından Şanlıurfa'da 2 gencimiz öldürüldü.



Bir yurttaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'na çağrım var. Samimiyseniz askerin, polisin ölmesini istemiyorsanız, biz de hiç kimsenin yaşamını yitirmesini istemiyoruz. Siyasetimiz yaşa ve yaşat siyasetidir.



Gözaltına alınanlar sadece arkadaşlarımız değil barış ortamının kendisidir. Bu saçmalığa bir an önce son verilmesini bekliyoruz. Arkadaşlarımız derhal bırakılmalı."



Daha sonra bir konuşma yapan DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ise sıradan bir dönemden geçmediklerinin farkında olduklarını söyledi. Demirtaş, "Uzatılan barış elini tutmak erdemdir. Eğer Türkiye'yi ileriye taşımak istiyorsanız bunun yolu bu halkla barışmak bu halkın desteğini arkanıza almaktan geçiyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.

