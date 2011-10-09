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Politika

Baydemir: Benim üzerimden KCK operasyonları meşru gösteriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kendisi üzerinden KCK operasyonlarının meşru ve haklı gösterilmeye çalışıldığını savundu.

09 Ekim 2011 03:00

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kendisi üzerinden KCK operasyonlarının meşru ve haklı gösterilmeye çalışıldığını savundu.


Baydemir, yaptığı yazılı açıklamada, kaotik dönemlerde medyanın toplumsal barışa giden yolda ışık olması gerektiğini ifade ederek, medyanın farklı bir rol üstlendiğini öne sürdü.


Bazı gazete manşetlerinde yer alan kendisiyle ilgili haberlere dikkat çeken Baydemir, şunları kaydetti:


"Benim üzerimden KCK operasyonları meşru ve haklı gösterilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet savcıları tarafından bugüne kadar belki bin tane soruşturma açıldı. Mahkemelerde yüzlerce kez yargılandım. O zaman da seçilmiş belediye başkanıydım. Basın ilkeleri ve ahlakı çerçevesinde bu iki yüzlü politika ve manşetler ders kitaplarında kötü haber örnekleri olarak yerini alacaktır.


Servis edilen bu haberlerle halkın teveccühünde ve bize olan güveninde zedeleme hedefleniyor. Toplumdaki itibarımız zayıflatılarak tutuklamanın alt yapısı hazırlanıyor.


Bu aynı zamanda şahsıma yönelik bir tehdittir. Medyada yer alan 'servis haber' tek kalemden çıkmıştır. Polisin yazdığı, her gazete kendi muhabirinin imzasını kullanmıştır. Bu boyutunun tartışılmasını iletişim fakültelerine, araştırmacılara ve basın meslek örgütlerine bırakıyorum. Bu haberlerle Türk kamuoyunun vicdanı ve duyarlılığı hedefleniyor. Söz konusu manşetleri atan gazetelere ve medyaya çağrım; vicdanımızın kirlenmesine ve kirletilmesine izin vermeyin."

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