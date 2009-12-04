Baydemir: Başbakan, Baykal ve Bahçeli 11 gün İmralı'da kalsın

- Samimiyetle Kürt sorununun çözümünü isteyen aklı başında her otorite bu realiteyi görme durumundadır. Bu nedenle, gerginliğin daha fazla tırmanmaması, ülkenin çatışmalı ortama sürüklenmemesi, kaosa dönüşmemesi için hassasiyetlerin dikkate alınması zorunludur.
- Tam tersine İmralı çözüm için en etkili diyalog kapısı olarak değerlendirilmelidir. Çözüm gerçekten çözüm isteniyorsa, Öcalan’ın barışa katkı sunabileceği koşullar oluşturulmalıdır.
- Biz DTP’li belediye başkanları olarak seçilmiş olduğumuz 100’ün üzerindeki yer için, çağrıda bulunuyoruz. Hükümet ve devletin tüm kurumları bu politikalardan vazgeçilmelidir.
- Sorunun adı kürt sorunudur. Sorunun nedeni kimliğin reddedilmesidir. Çözüm kimliğin anayasada kabul edilmesidir. Kürt halkının siyasi haklarının tanınmasıdır.
- Çözüm 30 yıldır denenmiş tasfiye planlarında değildir, çözüm içtedir. Kürtler barışın inşası sürecinde kararlıdır samimidir. Aynı kararlılığı samimiyeti, buna uygun adımları devletten beklemektedir.