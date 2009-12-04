T24- DTP'li 98 belediye başkanı ile il başkanları, Diyarbakır'da parti binası önünde saat 11.00 basın toplantısı yaptı. Konuşmayı yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, "Başbakan, Baykal ve Bahçeli 11 gün İmralı'da kalsın" dedi. İşte Baydemir'in sözleri...



- Hiçbir cezaevinde olmayan insanlık dışı tecrit uygulamaları 11 yıldan bu yana İmralı’da sürdürülmektedir. Yeni düzenle yaşam koşulları ortadan kaldırılmayı hedeflemektedir. Öcalan’ın sağlığı, Türkiye’deki gelişmeleri derinden etkileyecek kilit bir öneme sahiptir.

- Samimiyetle Kürt sorununun çözümünü isteyen aklı başında her otorite bu realiteyi görme durumundadır. Bu nedenle, gerginliğin daha fazla tırmanmaması, ülkenin çatışmalı ortama sürüklenmemesi, kaosa dönüşmemesi için hassasiyetlerin dikkate alınması zorunludur.

- Tam tersine İmralı çözüm için en etkili diyalog kapısı olarak değerlendirilmelidir. Çözüm gerçekten çözüm isteniyorsa, Öcalan’ın barışa katkı sunabileceği koşullar oluşturulmalıdır.

- Biz DTP’li belediye başkanları olarak seçilmiş olduğumuz 100’ün üzerindeki yer için, çağrıda bulunuyoruz. Hükümet ve devletin tüm kurumları bu politikalardan vazgeçilmelidir.

- Sorunun adı kürt sorunudur. Sorunun nedeni kimliğin reddedilmesidir. Çözüm kimliğin anayasada kabul edilmesidir. Kürt halkının siyasi haklarının tanınmasıdır.

- Çözüm 30 yıldır denenmiş tasfiye planlarında değildir, çözüm içtedir. Kürtler barışın inşası sürecinde kararlıdır samimidir. Aynı kararlılığı samimiyeti, buna uygun adımları devletten beklemektedir.