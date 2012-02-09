Baydemir: 5,7 milyon Euro’yu onaylayın

T24

Kent parkı



Gecekondular kamulaştırılsın

Sivil havaalanı





Tekel'in yerini DİSKİ'ye verin





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüşen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in "Diyarbakır’da Kentsel Hizmetler ve Aşılması Gereken Sorunlar" başlıklı bir rapor sunarak, tamamladıkları ve sürdürdükleri projeler hakkında sunum yaptığı belirtildi.İmar ve kentleşme, su, kanal, ulaşım, yeşil alanlar gibi pek çok konuda taleplerde bulunan Osman Baydamir, Diyarbakır Katı Atık Entegre Tesisi Projesi’nin Kalkınma Bakanlığı’nın 2012 yatırım programına eklenmesi ve Hazine’nin Alman Kalkınma Bankası’nın bu proje için vereceği 5.76 milyon Euro hibeyi onaylanmasını istedi.İmar planında, ’Kent Parkı’ olarak yer alan ve Diyarbakır’ın akciğeri niteliğindeki Hazine ve Tarım Bakanlığı’na ait arazilerin ’Kent Parkı’ yapımı için Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisini de isteyen Baydemir, birinci etabını yaptıkları Dicle Vadisi Projesi için de hem Hazinenin hem de Dicle Üniversitesi’nin proje için arazilerini tahsis etmesini talep etti.Baydemir, merkez Sur İlçesi’ndeki 1531 yüksek katlı yapının Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ortak projesi ile tarihi dokuya uyumlu hale getirilmesi talebini de dile getirerek, Diyarbakır surlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmesini istedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2013 yılını ’Diyarbakır Surları Yılı’ ilan etmesini ve ’Kültür ve Marka Şehirler Listesi’ almasını isteyen Baydemir, Benusen Vadisi’ndeki yaklaşık 1200 gecekondunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması ile kamulaştırılarak peyzaj düzenlenmesinin yapılmasını istedi. Diyarbakır’ın mevcut havaalanının 2011 yılında yaklaşık 1 milyon 700 bin yolcu tarafından kullanıldığına dikkat çeken Baydemir, kısa vadede mevcut havaalanının uluslararası trafiğe açılmasını, orta vadede de Diyarbakır, Mardin, Batman üçgeninde uluslararası uçuşlara açık sivil bir havaalanının yapılmasını dile getirdi.Baydemir, çözülmesini istediği konulardan birinin de Diyarbakır Tekel İçki Fabrikası’nın yerinin DİSKİ’nin yaptığı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne verilmesi olduğunu ifade ederek, "Özelleştirme İdaresi söz konusu arazi için 2.6 milyon TL rayiç koydu, ama daha sonra ihale ile 700 bin liraya sattı. İhalenin iptali yönünde Sayıştay’a itirazda bulunduk. Dicle Nehri için hayati önemde bulunan arazinin kamu yararı gözeterek res’en iptalini ’bila bedelle’ veya ’emsal değer’ üzerinden DİSKİ’ye devrini istiyoruz" dedi.