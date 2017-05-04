Baydemir: 2019’u bugünden konuşmak hileye razı olmaktır, yüzde 49’a büyük haksızlıktır

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan seçimler için adaylık tartışmalarının bugünden gerçekleşmesinin "hileye razı gelmek" olacağını belirtti. Baydemir, 16 Nisan’daki referandumda ‘hayır’ oyu veren 23 milyon kişinin gayrimeşru gördüğü bir seçimi meşrulaştırma çabasının Türkiye’nin geleceğine haksızlık olduğunu ifade etti.

Gazete Karınca’dan Altan Sancar’a konuşan Baydemir’in ifadelerinin bir kısmı şöyle:

Geçtiğimiz günlerde referandumdan çıkan %49’luk sonuca dair Deniz Baykal’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Yine CHP’den %49’un tamamını temsil edecek tek parti olduklarına dair beyanlar basına yansıdı. Bu tartışmaları nasıl buluyorsunuz?

Arabayı atın önüne koymak, beraberinde yürüyememeyi getirir. Bugün Türkiye’nin esas gündemi cebir ve hile ile elde edilen bir sonucun gayrımeşruluğudur. Bugünden 2019’u konuşmak, hileye razı olmaktır. Esas olarak konuşulması gereken bugündür. Ortada parlamento diye bir zemin bırakılmadı, hukuk diye bir zemin bırakılmadı; bütün bunları görmezden gelerek 2019’da konuşulması gerken bir konuyu bugün gündeme getirmek %49’a büyük bir haksızlıktır. 23 milyon 779 bin 141 kişinin gayrımeşru gördüğü ve hiledir dediği bir değişimi meşrulaştırma çabasını ortaya koymak bu ülkenin geleceğine ve doğmamış çocuklarına haksızlıktır. Bugün tartışamız gereken, toplumun yüzde doksan dokuzunun birlikte yaşam sürebileceği yeni bir anayasadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut ortamda yeni bir anayasa için uzlaşı ortamı yakalamak mümkün müdür?

Bu ülkenin çatışmasızlığa ve barışın inşasına ihtiyacı var. AKP iktidarı, çatışma ile iktidar devşiriyor. AKP, Suruç’tan Ankara’ya kadar kan dökerek iktidar devşirdi ve kan dökerek anayasa değiştirdi. Şimdi de kan dökmeye devam ederek anayasanın gayrımeşruluğunu ve şaibesini gizlemeye çalışıyor. Bizlerin kan dökülmesine karşı çıkmamız gerekiyor, çünkü çatışmasızlığı sağlayabilirsek antidemokratik rejimin inşasını da durdurabiliriz. Demokratik bir rejimin yeniden inşası ve tüm farklılıkları bir arada yaşatmanın mayası olacak olan yeni bir anayasayı ancak bu koşullarla hazırlayabiliriz. Bugünden tezi yok, yeni anayasanın inşası için her birimizin kendi kulvarında ve demokrasi ortak paydasında çaba sahibi olması gerek.

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