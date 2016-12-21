"Bayburt'taki tilki ayakta dondu" haberi yalan çıktı; Köy Muhtarı "Eğlence amaçlı diktik" dedi!

Bayburt’un Çamdere Köyü’nde soğuk hava nedeniyle tilkinin ayakta donduğu haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gündem olan ayakta donmuş tilki görüntüleri ise köyün muhtarı sayesinde gün yüzüne çıktı. Köy Muhtarı Muharrem Karabulut tilkinin soğuktan donmadığını belirterek "Tilki yaban hayvanları tarafından boğulmuş" dedi. Ölmüş hayvan üzerinden eğlendiklerini belirten Karabulut, "Bizde kar üzerine 'eğlence amaçlı' öylece diktik. Köydeki bazı vatandaşlarda fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı" ifadesini kullandı.

Tilki videosu şöyle:

Ne olmuştu?

Bayburt'un Çamdere köyünde köy sakinleri sabahın erken saatlerinde köyün alt tarafında bir tilki fark etti. Hareketsiz duran tilkinin yanına vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Tilkinin ayakta donduğunu sanan Çamdere köylüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bayburtnethaber'den Murat Söylemez'in haberine göre, köy sakinleri ilk kez böyle bir görüntüye tanık olduklarını söylediler.

Yerelde çıkan haber daha ulusal basında da gündem oldu.